Orange Belgium : La plupart des Belges utilisent aujourd'hui leur smartphone pour leurs achats de fin d'année

56 % des Belges qui indiquent acheter leurs cadeaux de Noël en ligne, le font avec leur téléphone portable (+ 10 % par rapport à 2017)

13 % disent faire leurs achats au travail et 5 % déclarent les faire pendant leur trajet domicile-lieu de travail.

Le shopping en ligne fournit un aperçu clair de toutes les offres et permet de comparer facilement les prix et de payer en toute sécurité.

1 Belge sur 4 dépense plus de 250€ en cadeaux en cette période de fêtes.

De nouvelles études démontrent que les habitudes d'achat des Belges se digitalisent. Orange Belgium a réalisé un sondage sur les habitudes d'achat de près de 1.000 consommateurs belges et en a tiré des conclusions étonnantes. La tendance est nette : le shopping sur smartphone s'impose comme la nouvelle norme.

Les comparaisons ont la cote

L'étude révèle que 58 % des répondants font leurs achats de Noël au moins partiellement en ligne. Cela fait d'internet le deuxième lieu d'achat le plus populaire après les centres commerciaux (64 %). Le smartphone est l'étoile montante des achats en ligne : 56 % de l'ensemble des répondants déclarent utiliser leur téléphone portable pour faire leurs achats (contre 45 % l'année dernière).

L'explication de cette tendance est simple, déclare Cristina Zanchi, Chief Consumer Officer d'Orange Belgium : 'Le smartphone nous permet de rester connectés n'importe où et n'importe quand pour savoir où trouver le meilleur cadeau de Noël : les consommateurs prennent le temps de chercher un produit et aiment obtenir un aperçu instantané des nombreuses options comme la forme, la couleur, la qualité… Nous observons également cette tendance avec le nombre de visiteurs de notre e-shop. Orange offre une large gamme de Smartphones qui, combinés avec notre offre illimitée et nos plans tarifaires, donne à nos clients l'opportunité d'être connecté en toute tranquillité d'esprit. Par ailleurs, les achats en ligne sont souvent moins chers et ils sont presque toujours livrés directement chez le consommateur. Les possibilités actuelles sont incroyables.'}

Le magasin en ligne préféré des Belges est Amazon (28 %). 23 % des sondés déclarent ne pas avoir de point de vente de prédilection, mais affirment qu'ils préfèrent comparer les prix entre les nombreux concurrents différents. Le e-shop d'Orange attire 25% plus visiteurs durant la période des fêtes.}

Internet pour faire du shopping et s'inspirer

Tous les visiteurs de magasins en ligne ne réalisent pas nécessairement d'achats immédiatement. Pour nombre d'entre eux, les smartphones sont aussi importants pour trouver l'inspiration (61 %), suivre leurs achats (60 %) et comparer les offres spéciales (47 %).

A quoi faut-il s'attendre en cette période de fêtes? Apparemment, les consommateurs s'en tiennent aux grands classiques. En tête de liste : parfum (50 %), vêtements (48 %), gadgets (44 %), jouets (40 %) et articles personnalisés tels que calendriers, mugs... (40 %). Le Belge moyen n'a pas peur de dépenser en ligne : 39 % déclarent qu'ils consacreront entre 100 et 250 euros aux achats en ligne cette année. 26 % dépenseront entre 50 et 100 euros, mais 24 % dépenseront plus de 250 euros.}