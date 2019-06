Orange Belgium : Les start-ups Condugo et Ovinto remportent leur ticket d'entrée pour le troisième programme Orange Fab

Clap 3ème pour Orange Fab, le réseau international d'accélération d'Orange, démarré en 2017 en Belgique et au Luxembourg. En tout, ce sont rien moins que 42 start-ups et scale-ups qui ont soumis une demande de participation, tandis que ce 20 juin, 10 start-ups ont présenté leurs produits et services innovants à un jury comprenant notamment le Comité exécutif d'Orange Belgium, ainsi que Pierre Hermant, CEO de finance.brussels. Et ce sont Condugo et Ovinto qui ont officiellement été sélectionnées pour accéder à la troisième saison d'Orange Fab BeLux. Objectif: créer une émulation entre les start-ups et les Business Units d'Orange Belgium et Luxembourg, booster leur développement commercial, initier des partenariats et soutenir leur internationalisation grâce à la présence mondiale d'Orange.

Cette année, le jury a sélectionné les deux start-ups suivantes, qui accèderont à la suite du programme d'accélération Orange Fab :

, qui a développé une plateforme innovante de gestion de l'énergie pour les grandes entreprises industrielles Ovinto, qui optimise le transport de fret grâce à une solution hardware et software basée sur le big data et l'analyse predictive.

Elles rejoindront donc le club des pépites lauréates de l'Orange Fab BeLux, dont les ambitions ne se démentent pas, à l'image de Communithings, qui a levé tout récemment trois millions d'euros.

Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgium : 'Les start-ups/scale-ups de cette année affichaient encore une fois un niveau particulièrement élevé, avec des produits et services très innovants. Ce qui correspond clairement à l'objectif poursuivi par le programme Orange Fab. Nous sommes ravis de pouvoir soutenir leur développement et d'explorer les possibilités de partenariats, en nous appuyant notamment sur les succès engrangés lors des deux précédentes éditions. »

En s'inscrivant au programme Orange Fab, Condugo et Ovinto bénéficieront d'un soutien et d'un mentorat pour l'accélération de leur activité durant 6 à 9 mois, mais aussi d'une visibilité internationale du plus haut niveau au sein du Groupe Orange.