Orange Belgium : Les start-ups et scale-ups Chatlayer, iReachm et Thingsplay sont officiellement sélectionnées pour accéder à la deuxième saison d’Orange Fab BeLux

Orange Fab, le réseau international et exclusif d'accélération d'Orange, a lancé en septembre sa deuxième édition en Belgique et au Luxembourg. 45 start-ups et scale-ups ont soumis une demande de participation. Le 1er octobre, 10 start-ups ont présenté leurs produits et services innovants à un jury de professionnels. Et ce sont Chatlayer, iReachm et Thingsplay qui ont officiellement été sélectionnées pour accéder à la deuxième saison d'Orange Fab BeLux. Les principaux objectifs consistent à créer une accélération commerciale entre les start-ups et les Business Units d'Orange Belgium et Luxembourg pour créer des partenariats commerciaux gagnants-gagnants et aider les start-ups à se développer grâce à la présence mondiale d'Orange.

Et les start-ups gagnantes sont…

Chatlayer d'Anvers est la plate-forme d'engagement conversationnel destinée aux entreprises qui connaît la croissance la plus rapide en Europe, et qui utilise l'intelligence artificielle pour automatiser les conversations humaines. Ils réduisent les coûts de support et proposent de nouvelles méthodes pour dialoguer avec les utilisateurs sur Internet via le chat et la voix. Plus d'infos sur www.chatlayer.ai

iReachm propose la messagerie vocale la plus intelligente. Cette start-up de Vilvorde transforme un message vocal en assistant virtuel prenant les appels, planifiant les demandes de réunion dans un agenda et enrichissant les données du carnet d'adresses des utilisateurs. Plus d'infos sur http://www.ireachm.com

Thingsplay de Namur propose des solutions IOT pour les industries. Ils développent du matériel informatique et des logiciels pour les fabricants qui ont besoin d'appareils connectés. Plus d'infos sur http://www.thingsplay.com/

Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgium : 'Nous sommes ravis de la sélection des start-ups/scale-ups de cette année. Une fois de plus, l'innovation est au cœur de leur activité, ce qui correspond parfaitement à l'ambition du programme Orange Fab. Nous sommes impatients de les aider à développer leur activité et de nouer des partenariats solides et bénéfiques pour les deux parties, comme nous l'avions fait avec les lauréats précédents.'

En s'inscrivant au programme Orange Fab, Chatlayer, iReachm et Thingsplay bénéficieront d'un soutien et d'un mentorat pour l'accélération de leur activité d'octobre à décembre 2018, mais aussi d'une visibilité internationale du plus haut niveau au sein du Groupe Orange.