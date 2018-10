Orange Belgium : Une nouvelle interface utilisateur et des fonctionnalités supplémentaires pour les clients Orange LOVE

Orange Belgium entame aujourd'hui le déploiement d'une nouvelle interface utilisateur sur son décodeur TV et dote son application mobile Orange TV de fonctionnalités supplémentaires qui permettent aux clients de regarder leurs émissions télévisées favorites chez eux, mais aussi en déplacement. Orange Belgium continue d'investir dans l'enrichissement de son offre LOVE.

Une toute nouvelle interface utilisateur sur les décodeurs TV d'Orange

Orange Belgium met actuellement à jour les décodeurs de plus de 155.000 clients LOVE dans tout le pays. La mise à jour comprend :

Une nouvelle interface utilisateur : un design et une ergonomie optimisés grâce à des écrans plus simples et une navigation plus rapide.

Un guide TV amélioré qui affiche davantage de chaînes en même temps (8 au lieu de 6) et permet une navigation plus rapide.

Télévision en direct sur les écrans du guide TV et des Enregistrements : les clients LOVE pourront continuer à regarder leur émission tout en parcourant le guide TV ou l'écran Enregistrements.

Une visualisation plus facile en déplacement grâce à la nouvelle fonctionnalité Pause/Différé de l'app Orange TV

Depuis fin mai, les clients d'Orange peuvent utiliser l'application Orange TV pour regarder une sélection de chaînes sur leur smartphone ou leur tablette : Één, Canvas, VTM, Q2, VIER, VIJF, National Geographic NL, Discovery NL, Ketnet, Disney Channel NL, La Une, La Deux, RTL-TVI, Club RTL, TF1, TF1, AB3, 13ème RUE, SyFy, Disney Channel FR et Disney XD FR. Orange a, en outre, récemment ajouté les chaînes La Trois et Vitaya.

La dernière mise à jour de l'application TV d'Orange permet aux clients de mettre leur programme favori en pause ou de le différer jusqu'à 1 heure en cours de visionnage.

Plus de 35 % des clients LOVE utilisent régulièrement l'application TV, et ce, pendant environ 50 minutes par mois (temps moyen de visionnage de la TV en direct par les utilisateurs actifs). Les clients d'Orange LOVE Unlimited sont les seuls clients convergents en Belgique à bénéficier d'un volume illimité de données mobiles, ce qui leur permet de regarder la télévision en direct sans aucun souci.

A propos d'Orange LOVE

Aujourd'hui, plus de 155 000 clients sont adeptes de LOVE. L'offre convergente d'Orange leur apporte la flexibilité et la liberté de choisir le nombre de cartes SIM ainsi que les volumes d'appel et de data mobile dont ils ont besoin. Le tout combiné aux services internet et TV de qualité supérieure d'Orange. En optant pour LOVE, ils voient, en effet, leur volume de data mobile doubler.

Orange Belgium reste le seul opérateur télécom à proposer une offre convergente illimitée. Avec Love Unlimited (79 € par mois), les clients profitent d'un volume illimité de données mobiles, d'appels illimités, d'internet illimité à domicile et d'une large offre TV. Les clients d'Orange LOVE peuvent également commander un Google Chromecast pour seulement 19 € afin de connecter leur smartphone ou tablette à leur TV et regarder Netflix, YouTube et bien d'autres contenus de vidéo et d'images sur leur TV.

Plus d'infos sur www.orange.be/love