Orange Belgium : Werner De Laet nommé Chief B2B, Wholesale and Innovation Officer chez Orange Belgium

Le Conseil d'administration d'Orange Belgium a approuvé la nomination de Werner De Laet en tant que Chief B2B, Wholesale and Innovation Officer à partir du 1er janvier 2019.

Grouper les activités B2B, Wholesale et Innovation sous une seule unité managériale permettra de simplifier l'organisation d'Orange Belgium et de soutenir les priorités stratégiques pour le marché des entreprises, en particulier pour le futur des services convergents et ICT ainsi que pour le développement de l'Internet des Objets. La nouvelle organisation sera mise en place à partir du 1er janvier.

Ingrid Gonnissen, qui continuera à diriger la Business Unit Enterprise d'Orange Belgium jusqu'au 31 décembre, a décidé de quitter Orange à la fin de l'année pour se concentrer sur ses activités indépendantes, notamment ses mandats et missions au sein de conseils d'administration. Werner De Laet remplacera Ingrid Gonnissen à partir du 1er janvier 2019. Il restera CEO d' Orange Luxembourg jusqu'à la fin de l'année.

Werner De Laet, âgé de 49 ans, a 20 d'expérience au sein d'Orange Belgium. En 1998, Werner rejoint Mobistar en tant que Financial Information Systems Manager et a rapidement pris plus de responsabilités. De 2006 à 2013, il a été Chief Financial Officer de Mobistar avant de devenir CEO d'Orange Luxembourg en mai 2013. Depuis octobre 2016, Werner est également devenu Chief Wholesale & Innovation Officer d'Orange Belgium, en collaboration avec le Groupe Orange.

Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgium, a déclaré: 'Grâce à sa grande expérience et connaissance du secteur ICT, Werner sera d'une grande valeur pour le futur développement de nos activités sur le marché des entreprises. Je voudrais remercier Ingrid pour son engagement indéfectible depuis 2016 pour servir nos clients B2B, et en particulier pour le rôle qu'elle a joué dans le renforcement de nos canaux de ventes, la collaboration avec le Groupe Orange et l'amélioration significative de nos résultats B2B.'

A propos de sa nomination, Werner De Laet a déclaré: 'Grâce à notre excellent réseau 4G et mobile IoT et à l'adoption de l'illimité dans nos offres professionnelles, nous avons toutes les cartes en main pour offrir des services attrayants et innovants à nos clients professionnels. Notre attention portera en particulier sur le développement de nos services convergents et ICT, ainsi que des offres IoT pour nos clients professionnels.'

Ingrid Gonnissen a déclaré: 'Cela a été un grand plaisir d'être à la tête du département B2B d'Orange Belgium. Je suis très fière du travail accompli avec tous les collègues et partenaires et des excellents résultats obtenus. Le moment est venu de me concentrer sur de nouveaux projets. Je souhaite beaucoup de succès à Werner dans son nouveau rôle'.

La Business Unit Enterprise d'Orange Belgium propose des offres convergentes compétitives en téléphonie mobile et fixe aux petites, moyennes et grandes entreprises.