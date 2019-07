Orange Belgium : bien orienté après un projet avec Proximus

12/07/2019 | 13:52

Orange Belgium prend 1,5% à Bruxelles, au lendemain de l'annonce d'un prochain partage du réseau d'accès mobile avec Proximus en Belgique d'ici fin 2019, via une nouvelle joint-venture détenue à parts égales entre les deux opérateurs télécoms.



Ce partage comprend les technologies 2G, 3G et 4G, et permettra un déploiement plus rapide et plus complet de la 5G en Belgique. Orange Belgium en attend aussi des économies de coûts d'exploitation et d'investissement cumulés de 300 millions d'euros sur 10 ans.



Barclays relève son conseil sur le titre de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et son objectif de cours de 20 à 25 euros, y voyant 'une action logique qui devrait apporter des économies de coûts et l'opportunité de mener sur la 5G'.



