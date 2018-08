Orange Belgium : devient le principal sponsor de la team esport ‘Sector One’ et des ‘GameForce Masters’, le plus grand tournoi esport au Benelux

Orange Belgium a annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat avec deux acteurs majeurs de la scène du jeu vidéo de compétition (également appelé 'esport') en Belgique. Orange peut désormais se targuer d'être le principal sponsor de la célèbre team esport 'Sector One' et du tournoi de haut niveau 'GameForce Masters', organisé à Malines en octobre. Grâce à ces deux partenariats, Orange devient l'un des plus grands acteurs de la scène esport en Belgique.

L'esport consiste à organiser des compétitions de jeux vidéo multijoueurs entre différents joueurs professionnels. Les types de jeux vidéo les plus couramment associés à l'esport sont les jeux de stratégie en temps réel (comme StarCraft 2), les jeux de tir à la première personne (comme Counter-Strike: Global Offensive), les jeux de combat et les arènes de combat multijoueurs en ligne (comme League of Legends). Les tournois s'accompagnent de retransmissions en direct de la compétition, ainsi que de primes intéressantes pour les participants.

Cristina Zanchi, Chief Consumer Officer : 'Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de pénétrer dans le monde de l'esport. Ce contrat de sponsoring nous aidera à renforcer notre notoriété auprès d'une part importante de nos clients. 55 % des Belges sont des gamers, via leur téléphone portable ou leur ordinateur, et ce chiffre est en constante augmentation. C'est pourquoi nous avons hâte de donner un coup de pouce à 'Sector One' et aux 'GameForce Masters' et d'offrir à nos clients la possibilité de découvrir et même de rejoindre cet univers hors du commun. Nous entendons leur faire découvrir et profiter pleinement de l'esport grâce à l'abondance de données mobiles que nous offrons sur notre réseau 4G reconnu pour son excellente qualité. Ils pourront, en effet, regarder ces parties palpitantes et même y participer, où et quand ils le souhaitent.'

La team 'Sector One' sera présente au tournoi 'GameForce Masters' en octobre

Les 13 et 14 octobre, 'Sector One' entrera dans l'arène des GameForce Masters pour défendre les couleurs d'Orange. A l'occasion de ce tournoi international de gaming organisé à Malines, des équipes venues du monde entier se disputeront le titre de GameForce Master et leur part du prix de 25 000 €.

Damien Rapoye, représentant de 'Sector One' et des 'GameForce Masters' : 'Ce partenariat avec Orange est un honneur pour nous : l'association de la dynamique de l'esport et d'une marque comme Orange est synonyme de qualité et d'innovation pour les années à venir. Orange est une marque progressiste, étroitement liée à l'univers des jeunes, et nous nous réjouissons de promouvoir l'esport en Belgique ensemble et de faire connaître les talents locaux.'

Promouvoir l'esport en Belgique en s'associant avec 'Sector One' et les 'GameForce Masters'

Depuis 2014, la team esport 'Sector One' a toujours nourri l'ambition de dominer le paysage en Belgique et au Benelux, ce qu'elle a été en mesure d'accomplir grâce à une équipe de 25 joueurs des plus professionnels. Forte de gamers originaires de Belgique et des pays limitrophes, 'Sector One' s'est forgé un solide palmarès ces dernières années (gagnante des championnats de Belgique et de l'ESL Benelux Winter Championship) et a établi la nouvelle norme sur la scène esport locale.

Le tournoi 'GameForce Masters' est le plus gros événement esport au Benelux, doté d'une cagnotte de 25 000 euros. Des qualifications en ligne donnent accès à la grande finale, lors de la GameForce 2018, où les joueurs et les équipes ressentiront immédiatement la pression d'une foule en délire tandis qu'ils tenteront de remporter la compétition (en s'affrontant à League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone et Rocket League) et de décrocher leur part de la cagnotte.

