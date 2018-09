Orange Belgium : et KANAL – Centre Pompidou s’associent pour bâtir le pôle artistique pluridisciplinaire de demain

Orange Belgium a annoncé la signature d'un partenariat avec KANAL - Centre Pompidou, le tout nouveau musée d'art moderne et contemporain niché dans l'emblématique garage Citroën à Bruxelles. L'accord a été signé par Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgium, Yves Goldstein, directeur de la Fondation KANAL et Denis Laoureux, vice-président du conseil d'administration de la Fondation KANAL, en présence de Didier Gosuin, ministre de l'économie et de l'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale, et de Stéphane Richard, président-directeur général du Groupe Orange. Les deux parties s'unissent pour construire un éminent pôle artistique pluridisciplinaire au cœur de la capitale européenne.

KANAL - Centre Pompidou et Orange Belgium ont décidé de s'associer afin de modifier notre façon de vivre l'art en Belgique ces prochaines années. Le but est de bâtir un nouveau pôle artistique pluridisciplinaire : un musée en mesure d'héberger divers projets et événements, permettant au visiteur d'aller au-delà d'une visite artistique classique. Les deux partenaires entendent créer de nouvelles manières d'apprécier l'art et la culture en Belgique.

Orange Belgium est déjà un acteur majeur à Bruxelles, via ses 23 points de vente et sa participation dans le partenariat public-privé IRISnet (l'opérateur télécom de la région bruxelloise). En soutenant le déploiement du nouveau KANAL - Centre Pompidou, Orange confirme son ambition d'investir davantage dans la capitale de l'Europe et de fournir aux Bruxellois non seulement une connectivité, mais aussi des expériences uniques.

KANAL - Centre Pompidou a ouvert ses portes le 5 mai 2018 pour faire découvrir au public le patrimoine architectural exceptionnel de notre pays. Tout en admirant la richesse des collections du Centre Pompidou, les visiteurs se laissent séduire par l'ancien garage Citroën, transformé en un site abritant plusieurs expositions mêlant arts visuels, design et architecture, grandes installations et créations d'artistes. Ce nouveau musée d'art contemporain accueille également des représentations de spectacles d'arts vivants en collaboration avec de nombreux opérateurs culturels bruxellois.

Orange Belgium et KANAL - Centre Pompidou rendent l'art moderne et contemporain accessible à tous

Stéphane Richard, CEO du Groupe Orange, réagit : 'Le Groupe Orange soutient l'art dans de nombreux pays, notamment en enrichissant et démocratisant l'expérience de l'art par le biais de la digitalisation, grâce à des apps dédiées, des MOOC (formations en ligne ouvertes à tous), la réalité augmentée,… Orange est notamment un partenaire dynamique du Centre Pompidou à Paris, ce qui rend ce partenariat entre Orange Belgium et KANAL - Centre Pompidou encore plus cohérent à mes yeux. »

Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgium : 'Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de contribuer au paysage culturel de la Région bruxelloise, au travers de ce partenariat à long terme avec KANAL - Centre Pompidou. KANAL - Centre Pompidou développe une expérience de l'art qui se veut moderne et vraiment déstabilisante, et qui cadre parfaitement avec le positionnement de bold challenger d'Orange et notre focus sur l'expérience client. Ce contrat de sponsoring comprendra également une série d'innovations digitales au cours des prochaines années, dans le domaine de la construction intelligente et des applications de visite sur smartphone par exemple, en s'appuyant sur l'expérience du Groupe Orange avec plusieurs musées parmi les plus prestigieux. Notre objectif est de créer de nouvelles expériences immersives pour séduire les visiteurs et rendre l'art contemporain accessible à tous. Enfin, nos clients bénéficieront d'avantages spécifiques et d'invitations dans le cadre de notre programme de fidélité Orange Thank You.'

Orange Belgium et KANAL - Centre Pompidou s'associent pour bâtir un pôle artistique pluridisciplinaire

La Région de Bruxelles-Capitale a acquis l'emblématique bâtiment Citroën Yser en 2015. KANAL - Centre Pompidou est un projet ambitieux porté par le gouvernement régional, qui dotera Bruxelles d'un pôle culturel favorable à l'influence de la capitale européenne. Dans le cadre d'un partenariat de 10 ans entre le Centre Pompidou, la Région de Bruxelles-Capitale et la Fondation KANAL, l'ancien garage abrite non seulement un musée d'art moderne et contemporain, mais aussi le CIVA, le centre bruxellois pour l'architecture. Il se compose, du reste, de nombreux espaces publics à affectations multiples, y compris diverses scènes de représentations en direct. Les 35.000 m² seront entièrement rénovés en vue de bâtir un pôle culturel pluridisciplinaire de premier plan, au cœur de la capitale de l'Europe. Le bâtiment de KANAL restera dans son état d'origine pendant 13 mois. Fin juin 2019, KANAL sera fermée pour une rénovation de trois ans.