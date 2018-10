Orange Belgium : invite les investisseurs et les analystes à prendre part à la conférence téléphonique organisée le 24 octobre 2018 dans le cadre de ses résultats du troisième trimestre 2018

Orange Belgium communiquera ses résultats pour le troisième trimestre 2017 le mercredi 24 octobre à 07h00 CET.

L'équipe Relations Investisseurs d'Orange Belgium a le plaisir d'inviter les investisseurs et les analystes à prendre part à la conférence téléphonique donnée par:

Michaël Trabbia, CEO

Arnaud Castille, CFO

Ana Castaño Lopez, Investor Relations Expert La conférence téléphonique débutera à 10h00 CET (9h00 UK / 4h00 EST). Pour y prendre part, veuillez former un des numéros repris dans le tableau ci-dessous 5-10 minutes avant le début de la conférence afin d'éviter tout temps d'attente. Il vous faudra ensuite donner le code pin: 36394085# ainsi que votre nom et la société pour laquelle vous travaillez.

Belgique +32 24035816 Canada +1 4162164194 France +33 170710159 Allemagne +49 69222225429 Irlande +353 15060451 Italie +39 0236013817 Luxembourg +352 27300163 Pays-Bas +31 207095119 Espagne +34 911140101 Suisse +41 445831805 Royaume-Uni +44 2071943759 Etats-Unis +1 6467224916

L'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible après la conférence et pourra être téléchargé depuis notre site internet. Vous trouverez le lien d'accès à l'enregistrement sur le site web ci-dessous.

Le communiqué de presse relatif aux résultats du troisième trimestre 2018, la présentation pour les roadshows et le toolkit des résultats seront également disponibles le mercredi 24 octobre sur la page financière de notre site internet : Résultats financiers

Investors contact

Ana Castaño Lopez - ir@orange.be - +32(0)468 46 95 31

Press contacts

Annelore Marynissen (NL) - annelore.marynissen@orange.com - +32 479 01 60 58

Jean-Pascal Bouillon (FR) - jean-pascal.bouillon@orange.com - +32 473 94 87 31

press@orange.be