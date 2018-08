Orange Belgium : invite les scale-up belges et luxembourgeoises à participer à la deuxième saison d’Orange Fab et à développer leur activité

Orange Fab, le réseau international et exclusif d'accélération d'Orange, lance sa seconde édition en Belgique et au Luxembourg. Les scale-up de toute la Belgique et du Luxembourg peuvent soumettre une demande de participation. Les principaux objectifs consistent à créer une accélération commerciale entre les scale-up et les Business Units d'Orange Belgium et Luxembourg, et à les aider à se développer grâce à la présence mondiale d'Orange. En septembre, les scale-up sélectionnées présenteront leurs produits et services innovants à un jury de professionnels. Les gagnants accéderont alors officiellement à la deuxième saison d'Orange Fab en Belgique et au Luxembourg.

Orange Fab BeLux ouvre ses portes pour la seconde fois aux scale-up belges et luxembourgeoises qui développent de nouveaux produits et services innovants dans des secteurs tels que le big data, l'intelligence artificielle, l'Internet of Things, le contenu vidéo mobile, les réseaux... Orange recherche des scale-up qui présentent un modèle d'affaires validé et qui ont déjà lancé leurs premiers produits sur le marché. La première saison fut couronnée de succès : Orange s'est associé avec les 3 gagnants pour développer leur activité via Orange Fab, le programme conçu par le Groupe Orange pour soutenir et promouvoir les talents qui vont changer la manière dont nous vivrons et travaillerons demain.

Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgium : 'Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui que nous sommes parvenus à conclure des partenariats gagnant-gagnant avec certains finalistes de la saison précédente d'Orange Fab. Leurs produits et services innovants viennent compléter le portefeuille d'Orange. En intégrant le programme Orange Fab, ces scale-up bénéficient désormais d'une accélération commerciale en Belgique et au Luxembourg avec le soutien de nos départements commerciaux, marketing et de communication, entre autres. Elles profitent aussi d'une visibilité internationale du plus haut niveau avec le Groupe Orange en tirant parti de sa présence mondiale dans 29 pays et de ses plus de 250 millions de clients. Nous sommes impatients d'accueillir de nouvelles scale-up dans le cadre de cette deuxième saison, de les aider à développer leur activité et de construire des partenariats solides et bénéfiques pour les deux parties.'

Plus d'informations sur Orange Fab en Belgique et au Luxembourg sur : www.orangefab.be

CommuniThings, Charlie24 et Zembro entament une nouvelle phase de leur développement grâce à Orange Fab

CommuniThings fournit des solutions de stationnement intelligentes pour aider les villes à surmonter les embouteillages liés à la recherche de stationnement. Orange et CommuniThings ont travaillé en étroite collaboration pour lancer la plateforme sur le réseau NB-IoT d'Orange. Fin juin, la première solution de stationnement intelligente du réseau NB-IoT a été inaugurée dans la ville de Liège.

Etay Oren, CEO de CommuniThings : 'Nous avons hâte d'approfondir notre coopération avec Orange et de nous déployer dans la galaxie Orange. Le réseau NB-IoT d'Orange nous permet d'offrir des solutions dédiées à faible consommation pour différents segments des villes et des entreprises. Travailler avec les experts techniques d'Orange pour imaginer la manière d'améliorer et de développer nos solutions IoT est une excellente opportunité.'

Charlie24 a été choisie pour son service Assistance-on-Demand qui permet aux conducteurs d'accéder immédiatement à l'assistance routière de professionnels locaux à un prix clair et transparent.

Chris Aelbrecht, un des fondateurs de Charlie24 : 'Nous sommes ravis de collaborer aussi étroitement avec les experts d'Orange. Nous sommes convaincus que nous pouvons apporter une valeur ajoutée aux clients d'Orange, qui peuvent déjà retrouver des services routiers comme Coyote dans de nombreux plans tarifaires. En ajoutant le service Assistance-on-Demand de Charlie24, ils bénéficieront d'une tranquillité d'esprit intégrale sur la route.'

Le système d'alarme moderne de Zembro est une montre intelligente, conçue pour les personnes âgées actives. Zembro les aide en effet à rester autonomes à leur domicile le plus longtemps possible. Zembro offre, en outre, une totale sérénité aux membres de la famille, en leur garantissant que leurs seniors obtiendront de l'aide en cas de problème.

Johan De Geyter, CEO de Zembro : ' Nous pensons que notre montre Zembro sera d'une grande valeur ajoutée pour le portefeuille d'objets connectés d'Orange. Les équipes marketing et commerciales d'Orange nous ont aidés à élargir davantage notre accès au marché du Belux et de l'Europe.'

Plus d'infos sur les gagnants de la saison 1 d'Orange Fab : www.communithings.com, www.charlie24.com, www.zembro.com.