Orange Belgium : lance Love Duo, le pack internet fixe et mobile destiné aux cord-cutters

Fidèle à son rôle de bold challenger, Orange Belgium offre à nouveau le choix aux consommateurs. Dorénavant ceux-ci paieront uniquement pour les services dont ils ont réellement besoin. Love Duo, ce sont des packs comprenant un abonnement mobile au choix et l'accès à l'internet fixe, coûtant entre 42 et 64 euros selon les volumes de voix et de data désirés.

Après le lancement du premier abonnement mobile illimité en Belgique, Orange Belgium avait déjà remis le couvert avec la première offre convergente illimitée. Depuis son lancement, l'offre Love est parvenue à attirer plus de 200.000 clients, bousculant au passage le marché des offres convergentes.

Orange Belgium s'attaque désormais à l'une des niches les plus importantes du marché télécom belge en lançant Love Duo, un pack ne comprenant que le mobile et l'internet fixe ultra-rapide et illimité. Une offre prioritairement destinée aux « cord-cutters », ces consommateurs de plus en plus nombreux qui ne regardent que peu, voire plus du tout, la télévision traditionnelle et consomment majoritairement des contenus disponibles en ligne, notamment via les plateformes de streaming telles que VRT NU, Auvio, Stievie, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, etc.

S'adapter aux nouveaux modes de consommation Plus question, donc, de forcer les consommateurs à prendre un pack comprenant des services qu'ils n'utilisent pas ou très rarement (la télévision traditionnelle ou la téléphonie fixe, notamment). Love Duo c'est un abonnement mobile au choix et une connexion internet fixe ultra-rapide et illimitée à partir de 42 euros par mois. Pour une expérience totalement illimitée, les consommateurs pourront opter pour l'offre Love Duo avec l'abonnement Aigle pour 64 euros.

Pour un client mobile Orange, l'Internet ultra-rapide et illimité à la maison ne coûtera donc que 34 euros de plus, et seulement 24 euros pour les clients Aigle.

Parmi les consommateurs à la recherche d'une offre internet-only compétitive, nombreux sont ceux qui utilisent déjà des plateformes de vidéo à la demande ou sur abonnement (Auvio, VRT NU, Netflix, etc.). Afin de répondre à cette tendance majeure du marché, Orange Belgium propose aux clients Love Duo le Google Chromecast, qui permet de diffuser tout type de contenu vidéo sur un grand écran de télévision depuis un smartphone, une tablette ou un PC, au prix unique et exceptionnel de 20 euros.

Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgium : « Orange Belgium continue à casser les conventions des télécoms en offrant véritablement le choix aux consommateurs. Si vous ne voulez pas payer pour un service que vous n'utilisez pas, alors les offres Love sont faites pour vous. Chez Orange, les clients ont la possibilité de choisir un pack réellement adapté à leurs besoins: avec ou sans télévision, avec ou sans téléphone fixe, avec un peu de data, beaucoup, ou même 100% illimité. Avec Love Duo, les cord-cutters ont enfin l'alternative qu'ils attendaient. Et nous ne comptons pas nous arrêter là… »

A propos d'Orange Belgium

Orange Belgium est l'un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec plus de 3 millions de clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Communications Luxembourg.

En tant qu'acteur convergent, il fournit des services de télécommunications mobiles, d'internet et de télévision aux particuliers et des services mobiles et fixes innovants aux entreprises. Notre réseau mobile ultra-performant dispose des technologies 2G, 3G, 4G et 4G+ et fait l'objet d'investissements permanents.

Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l'un des principaux opérateurs européen et africain du mobile et de l'accès internet et l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises.

Orange Belgium est coté à la bourse de Bruxelles (OBEL).

Plus d'informations sur : corporate.orange.be, www.orange.be ou suivez-nous sur Twitter : @pressOrangeBe.