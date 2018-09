Orange Belgium : présente en exclusivité des démos de cas concrets d’utilisation de la 5G en Belgique

Orange Belgium a présenté aujourd'hui en exclusivité une série de cas d'utilisation concrets qui reposent sur la technologie 5G très attendue. A Liège, en présence de Stéphane Richard, CEO du Groupe Orange, Orange Belgium s'est associé à Nokia pour démontrer le potentiel et les applications futures de la 5G. Orange Belgium réaffirme sa volonté de commencer à déployer la technologie 5G dès que possible pour ses clients résidentiels et professionnels.

Complémentaire aux générations précédentes (2G, 3G, 4G) et compatible avec elles, la 5G représente la dernière évolution des réseaux mobiles. Elle apportera diverses améliorations (en termes de vitesse, de latence, de fiabilité, d'évolutivité, de flexibilité, de sécurité, de couverture et de capacité), ce qui ouvrira la porte à de nouvelles utilisations telles que la réalité virtuelle et augmentée, l'IoT critique, les véhicules connectés, les services de santé en ligne, les applications industrielles, etc. En marge de ce développement technologique, la 5G soutiendra la transformation digitale de la plupart des secteurs économiques (santé, transport, production industrielle...). Epinglons notamment la robotique connectée comme la chirurgie à distance en temps réel, le transport et les véhicules autonomes, l'industrie 4.0, les smart cities, etc. Orange Belgium et Nokia ont présenté aujourd'hui les premières démos de cas concrets d'utilisation de la 5G en Belgique.

Orange Belgium est convaincu du potentiel de la 5G dans le cadre de la mise en place de nouveaux services bénéfiques aux citoyens et aux entreprises. Le déploiement de la 5G sera l'une des principales réalisations de la technologie des télécommunications pour la prochaine décennie. La réussite de ce projet nécessitera une évolution du cadre réglementaire et administratif. De même, les opérateurs devront consentir des investissements majeurs pour assurer une connectivité transparente là où elle est essentielle pour tous les utilisateurs.

Les démos 5G d'Orange et de Nokia illustrent les possibilités qu'offre la technologie 5G

Orange investit massivement dans son réseau pour se préparer à accueillir la nouvelle technologie 5G, dont le déploiement devrait commencer en 2020. Aujourd'hui, Orange et Nokia ont démontré les premiers points forts éprouvés de la technologie. Ils ont présenté cinq cas d'utilisation illustrant les possibilités de la 5G au château de Colonster, à Liège. Outre le test de vitesse durant lequel Orange et Nokia ont atteint un débit de 6 Gbit par seconde - une vitesse jamais atteinte lors d'une démo en Belgique dans la bande 3.5GHz -, les cas d'utilisation sont essentiels. Dans cette perspective, Orange et Nokia ont, pour la première fois en Belgique, fait la démonstration :

D'un concert live holographique en 3D : la démo développée par Nokia et MimesysVB présente une reconstruction vidéo 3D en temps réel d'une performance musicale, diffusée en continu en 5G sous la forme d'un hologramme 3D dans un environnement de réalité virtuelle (RV).

D'une caméra live 360° et d'une diffusion via des lunettes de réalité virtuelle : les utilisateurs d'un casque de RV ont visionné des vidéos avec vue panoramique captées par une caméra 360° et transférées en 5G. Une vidéo 8K live à la clé. La caméra était équipée de 8 capteurs et microphones pour une expérience immersive à couper le souffle, et de splendides images du château de Colonster où se tenait la démo.

De robots d'équilibrage : trois robots en mouvement constant devaient maintenir une petite balle au centre d'un plateau, en équilibre. Cette démo a illustré les applications possibles de la 5G dans 'l'usine du futur', où la 5G permettra une communication en temps réel entre les machines grâce à sa faible latence et à sa grande fiabilité.

De voitures autonomes : la démonstration interactive a montré l'importance de la latence pour la communication entre les voitures autonomes afin de fluidifier le trafic. Les joueurs ont conduit des voitures miniatures sur une piste et ont pu se rendre compte des différences de conduite entre la 3G, la 4G et la 5G.

Sector One, la team esports professionnelle belge sponsorisée par Orange Belgium, a connecté via la 5G 3 ordinateurs de jeux vidéo pour jouer à League of Legends, Hearthstone et FIFA 18. La faible latence de la technologie 5G permet aux joueurs de vivre une expérience fabuleuse et confère une toute autre dimension au jeu vidéo mobile.

Le réseau d'Orange est prêt à accueillir la technologie 5G

Stéphane Richard, CEO du Groupe Orange, réagit à ce projet : 'Je suis très heureux de participer à cette étape clé d'Orange Belgium, à Liège. Nous avons déjà démontré les avantages de la 5G plus tôt cette année à Barcelone, durant le Mobile World Congress et nous travaillons en étroite collaboration avec les organismes de normalisation pour développer la technologie 5G. Nous nous engageons à déployer les réseaux 5G avec des équipements et des fonctions standardisés, interopérables et enrichis dans toute l'Europe.'

Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgium : 'Nous sommes très fiers de présenter des cas concrets d'utilisation de la 5G qui vont au-delà d'un simple test de vitesse, et de dévoiler en avant-première à Liège les avantages pour les clients d'une connectivité alliant haute capacité, fiabilité élevée et faible latence. Pour les consommateurs B2C, la 5G permettra d'accroître l'utilisation de vidéos très haute définition et d'expériences immersives de réalité augmentée et virtuelle en temps réel. Dans la sphère professionnelle, la 5G permettra d'offrir une connectivité dédiée et sur mesure, adaptée aux besoins spécifiques de nouvelles applications innovantes telles que la fabrication sans fil, l'automatisation en temps réel, les smart cities, l'internet des objets, les véhicules autonomes, l'assistance médicale à distance, etc. Chez Orange Belgium, avec le soutien du Groupe Orange, un des principaux opérateurs télécoms au niveau mondial, nous sommes définitivement prêts pour la 5G !'

Marc Rouanne, président de Mobile Networks chez Nokia, précise : ' Au travers d'une démonstration d'un concert holographique 3D en direct, nous montrons le potentiel de la 5G pour permettre des expériences virtuelles et de réalité augmentée à la demande. En collaboration avec Orange, nous sommes très heureux de présenter plusieurs cas d'usage d'un réseau 5G fiable et super-réactif offrant une plus grande vitesse de transmission et une connectivité massive.'