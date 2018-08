Orange Belgium présente le nouveau smartphone ‘Orange Dive 73’ ultra-compact : la dernière innovation à un prix très abordable

Orange Belgium ajoute l'Orange Dive 73 à son large portefeuille de smartphones. Ce smartphone 4G Orange ultra-compact est doté de fonctionnalités innovantes telles que la reconnaissance faciale pour un déverrouillage rapide et les technologies 'Voice over WiFi' et 'Voice over 4G'. Les fonctions intelligentes uniques d'Orange simplifieront la vie digitale de l'utilisateur et lui permettront de rester connecté partout et à tout moment. L'Orange Dive 73 est disponible au prix très avantageux de 139,99 €.

L'Orange Dive 73 est un smartphone 4G extrêmement abordable, doté des dernières fonctionnalités et innovations sur le marché. L'Orange Dive 73 est facile et agréable à utiliser, sans pour autant compromettre la qualité que le client attend d'un smartphone 4G.

La reconnaissance faciale permet au client d'accéder à son Dive 73 en seulement 0,5 sec. Les 106 points clés de reconnaissance faciale haute précision et l'angle de détection de 30° garantissent un accès fiable et sécurisé d'un seul coup d'œil.

L'Orange Dive 73 est compact et son écran 5,5' HD+ IPS FullView diffuse des images d'une qualité exceptionnelle.

Avec son format 18:9, le smartphone est plus étroit que les téléphones standard, ce qui permet de le tenir plus facilement d'une seule main.

Les principales fonctionnalités du smartphone sont accessibles rapidement via Quick Touch.

Grâce à 'Voice over WiFi', le client passe des appels même lorsqu'aucun réseau mobile n'est disponible et, grâce à 'Voice over 4G', il continue à surfer à vitesse 4G tout en appelant. Orange était le premier opérateur à lancer ces deux technologies, début juin 2018.

Le logiciel 'Orange Experience' permet de personnaliser entièrement l'appareil selon les désirs du client. Ce logiciel a été développé et mis en œuvre par le Groupe Orange pour accompagner, divertir et guider les clients d'Orange dans leur parcours personnel afin de les aider à rester connectés à ce qui est essentiel pour eux.

L'innovation à un prix abordable

L'Orange Dive 73 est le smartphone idéal pour tous les utilisateurs à la recherche d'un excellent rapport qualité-prix et qui ne sont pas attachés à une marque en particulier. Il offre des technologies et des services innovants à un prix très avantageux, puisque les Belges consacrent en moyenne près de 400 € à l'achat d'un smartphone 4G.

Cristina Zanchi, Chief Consumer Officer : 'L'innovation n'est pas exclusivement réservée au marché des appareils haut de gamme. Nous souhaitons proposer à nos clients le meilleur appareil au prix le plus intéressant, sans compromis sur la qualité. Nos téléphones sont testés rigoureusement et sans cesse perfectionnés afin de garantir une fiabilité et une qualité permanentes. Il s'agit du dernier arrivé dans le portefeuille d'appareils Orange en Belgique, une gamme que nous élargissons progressivement en raison du succès des précédents appareils Orange.'

65 % des clients Orange possèdent actuellement un smartphone 4G. L'utilisation moyenne de données mobiles par utilisateur s'élève à 2,6 GB/mois, soit près du double des résultats de juin 2017.

L'Orange Dive 73 en quelques mots

L'Orange Dive 73 est disponible dans le coloris Spectrum Grey et est vendu en ligne ou dans les shops Orange au prix de 139,99 €. Il est aussi disponible à 29 € avec le plan tarifaire Colibri pour smartphone ou à 9 € avec les forfaits Dauphin ou Koala.

Les aspects techniques du smartphone Orange Dive 73 comprennent :

Déverrouillage par reconnaissance faciale

Empreinte digitale

Clavier SwiftKey

Écran 5,5', 18:9 HD+

Fonction d'empreinte digitale de premier choix

Near Field Communication

Caméras 13 MP à l'arrière et 5 MP à l'avant

Bonne autonomie (25 heures)

16 GB + 2 GB RAM

Grâce au partenariat d'Orange et des claviers SwiftKey, le smartphone fournit des prédictions plus précises et plus utiles du mot suivant, permettant ainsi à l'utilisateur de gagner du temps lors de la saisie. Cette collaboration vient également enrichir l'expérience de SMS avec l'utilisation de GIF animés, d'autocollants et bien plus encore afin de stimuler l'utilisation de la data mobile. L'appareil prend en charge plus de 300 langues.