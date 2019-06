Orange Belgium : soutenu par un relèvement de broker

Données financières (€) CA 2019 1 316 M EBIT 2019 55,5 M Résultat net 2019 40,5 M Dette 2019 255 M Rendement 2019 3,30% PER 2019 25,51 PER 2020 18,95 VE / CA 2019 0,94x VE / CA 2020 0,91x Capitalisation 985 M Graphique ORANGE BELGIUM Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ORANGE BELGIUM Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 18,6 € Ecart / Objectif Moyen 13% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Michael Trabbia Chief Executive Officer & Executive Director Johan Deschuyffeleer Chairman Arnaud Castille Chief Financial Officer Stefan Slavnicu Chief Technology Officer Nadine Lemaître-Rozencweig Vice Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ORANGE BELGIUM -4.76% 1 140 SOFTBANK CORP --.--% 63 167 BHARTI AIRTEL 20.30% 26 147 MTN GROUP LIMITED 24.63% 13 658 SAFARICOM PLC --.--% 10 957 CELLNEX TELECOM 62.10% 10 489