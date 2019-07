Orange signe un accord de partage de réseau d'accès mobile avec Proximus en Belgique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur télécoms Orange a annoncé jeudi avoir signé un accord de partage de réseau d'accès mobile en Belgique avec Proximus. L'accord de principe contraignant a été conclu par Orange Belgium, filiale à 52,9% de l'ex-France Telecom ayant contribué à hauteur de 3% de son chiffre d'affaires consolidé l'an passé.

Sous réserve de l'accord définitif, le réseau d'accès mobile partagé sera planifié, construit et exploité par une nouvelle coentreprise détenue à parts égales, pour un démarrage prévu au premier trimestre de 2020.

Le partage du réseau d'accès mobile entre Orange Belgium et Proximus comprend les technologies 2G, 3G et 4G. Ce partage permettra également un déploiement plus rapide et plus complet de la 5G en Belgique. "Bien que partageant leurs réseaux d'accès mobiles, les deux entreprises conserveront le plein contrôle de leurs propres ressources de spectre", a toutefois précisé Orange dans un communiqué.

Sur le plan des modalités financières, Orange Belgium devra dépenser 130 millions d'euros au cours des trois prochaines années pour mettre en œuvre cet accord. La filiale belge d'Orange s'attend à ce que l'opération permette des économies de coûts d'exploitation et d'investissement cumulés de 300 millions d'euros sur dix ans.

