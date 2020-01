Accumuler – La consolidation en Belgique est plus que jamais d'actualité. Une fusion entre Mobistar et Telenet serait génératrice de fortes synergies. Aujourd'hui lors d'une conférence sur la consolidation en France, Gervais Pellissier a également indiqué qu'Orange était toujours intéressé par un renforcement de sa position sur certains marchés européens. Il a notamment cité la Roumanie, la Belgique et la Moldavie comme des marchés sur lesquels Orange pourrait envisager des acquisitions ou des partenariats pour se renforcer dans le secteur de la téléphonie fixe et développer son activité existante de téléphonie mobile.