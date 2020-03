Orange Belgium : lancement d'une offre familiale

09/03/2020 | 11:31

Orange Belgium annonce ce lundi le lancement d'un nouveau portefeuille mobile, baptisé GO, une offre mobile pour les familles en Belgique.



'Ce portefeuille GO simplifié ne comprend pas plus de 4 abonnements mobiles à un prix compétitif et offre des volumes de données mobiles encore plus abondants. Orange GO est particulièrement intéressant pour les familles, avec des réductions familiales inédites, sans avoir à partager un forfait de données collectif', explique Orange Belgium.



