Communiqué - Business & Decision: mise à disposition de la note en reponse

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 28 MAI 2020

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT VISANT LES ACTIONS

Business & Decision



INITIÉE PAR ORANGE BUSINESS SERVICES, FILIALE DE

Orange



ET PRÉSENTÉE PAR

Portzamparc



ETABLISSEMENT PRÉSENTATEUR ET GARANT

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE ET DU DOCUMENT « AUTRES INFORMATIONS » RELATIF AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE BUSINESS & DECISION

AMF



Le présent communiqué est établi par la société Business & Decision conformément aux dispositions des articles 231-27 et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »).

En application de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son règlement général, l’AMF a, en application de la décision de conformité de l’offre publique de retrait du 26 mai 2020, apposé le visa n°20-212 en date du 26 mai 2020 sur la note en réponse (la « Note en Réponse ») établie par la société Business & Decision en réponse à l'offre publique de retrait initiée par la société Orange Business Services ((l' « Offre »).

Le document « Autres informations » relatif aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Business & Decision, complétant la Note en Réponse, a été déposé auprès de l'AMF le 26 mai 2020, et est mise à la disposition du public ce jour.

Les exemplaires de la Note en Réponse et document « Autres informations » relatif aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Business & Decision sont disponibles sur le site Internet de l'AMF ( www.amf-france.org ) et de la société Business & Decision ( https://fr.group.businessdecision.com ) et peuvent être obtenus sans frais au siège social de la société Business & Decision, Cœur Défense A 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Défense Cedex.

Plus d’informations : https://fr.groupe.businessdecision.com



Contacts

Safa Baghai

Business & Decision

Tél. : +33 (0)1 56 21 21 21

safa.baghai@businessdecision.com



Avertissement : L’Offre est faite exclusivement en France. Les informations qui précèdent, l’Offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique ou de restrictions. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. Les personnes en possession du présent communiqué et de tout document se rapportant à l’Offre sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

Les informations qui précèdent et les documents qui s’y rapportent ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation ou une offre d'achat de valeurs mobilières dans tout autre pays dans lequel une telle offre ou sollicitation est illégale. L'Offre ne fera l'objet d'aucun enregistrement ou visa en dehors de la France. L’Offre décrite aux présentes n’a pas été et ne sera pas présentée auprès de la Securities and Exchange Commission américaine et ne sera pas ouverte aux actionnaires aux Etats-Unis.





