Les opérateurs télécoms français ont investi un montant record dans l'Hexagone en 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les quatre opérateurs de télécommunications français ont investi un montant record de 10,4 milliards d'euros en 2019 dans l'Hexagone afin de déployer leurs réseaux, hors rémunération des fréquences, a indiqué mardi l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep).

L'an passé, les investissements d'Orange, SFR (Altice), Bouygues Telecom et Free (Iliad) en France ont augmenté de 5,1%. Cette croissance provient essentiellement de l'augmentation des dépenses de ces opérateurs dans le fixe. En 2019, ils ont investi un total de 7,8 milliards d'euros dans les réseaux fixes, soit 8,3% de plus qu'en 2018, et 2,6 milliards d'euros dans les réseaux mobiles (-7,1%).

La hausse des investissements dans le fixe a essentiellement été portée par le déploiement de la fibre (FttH). Au 31 décembre 2019, 18,3 millions de bâtiments étaient éligibles à cette technologie, ce qui représente 4,8 millions d'accès supplémentaires déployés en une année. L'Arcep a précisé que 7,1 millions de foyers avaient d'ores et déjà adopté la technologie FttH, soit une hausse de 2,3 millions en un an.

"En valeur nominale, le montant des investissements a augmenté de près de 50% en cinq ans", a indiqué l'Arcep.

