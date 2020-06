ORANGE : le CEO d'Orange Belgium est promu au sein du groupe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orange a annoncé que Stéphane Richard, son président-directeur général, a décidé de nommer Michaël Trabbia, actuellement CEO d’Orange Belgium, au poste de Chief Technology and Innovation Officer du groupe Orange, pour une entrée en fonction au 1er septembre 2020. L'opérateur télécoms ajoute que le conseil d’administration d’Orange Belgium désignera son successeur à la fonction de CEO d’Orange Belgium d’ici la fin du mois de juin.Michaël Trabbia a rejoint Orange en janvier 2011 en tant que directeur des affaires publiques. Il a ensuite été nommé directeur auprès du président-directeur général et secrétaire du comité exécutif du groupe en juillet 2014. Il est devenu CEO d'Orange Belgium en septembre 2016." Au nom du groupe Orange, je souhaite remercier chaleureusement Michaël pour son action déterminée à la tête d'Orange Belgium. Sous son leadership, Orange Belgium a franchi une nouvelle étape décisive, notamment grâce à sa stratégie de “Bold challenger”. Je félicite Michaël pour sa promotion et me réjouis de le retrouver au sein du comité exécutif du groupe " a déclaré Ramon Fernandez, directeur général délégué du groupe Orange.