Orange : changements au comité exécutif

12/06/2020 | 13:50

Orange annonce une adaptation de son comité exécutif après la période de crise sanitaire, avec plusieurs nominations qui prendront effet à compter du 1er septembre, pour accélérer la mise en oeuvre de son plan stratégique.



Parmi ces changements, Ramon Fernandez et Gervais Pellissier, directeurs généraux délégués, deviendront respectivement directeur finances, performance et développement, et directeur des ressources humaines et de la transformation du groupe.



En outre, Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, directrice générale adjointe de l'opérateur télécoms, prendra en charge la supervision des activités opérationnelles d'Orange en Europe (hors France) face aux enjeux du déploiement de la 5G et la fibre.



