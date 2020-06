Orange intéressé par des investissements en Afrique-Les Echos

PARIS, 14 juin (Reuters) - Orange considère qu'il pourrait développer sa présence en Afrique et se donne quelques mois pour y avancer ses pions, a déclaré son PDG, Stéphane Richard, dans un entretien accordé aux Echos.

"Cela pourrait faire sens pour Orange d’avoir une assise géographique africaine plus importante qu’aujourd’hui et d’être présent dans les grandes économies africaines que sont le Nigeria et l’Afrique du Sud", a-t-il dit.

"Si l’on estime qu’il y a des choses à faire, c’est plutôt un calendrier de quelques mois que de quelques années que j’ai en tête", a-t-il précisé.

Il a toutefois refusé de faire le moindre commentaire sur l'opérateur MTN qu'Orange a déjà tenté de racheter. (Matthias Blamont; version française Nicolas Delame)