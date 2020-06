Orange : lancement d'un concours start-up en Afrique et M-O

03/06/2020 | 12:32

Le groupe Orange annonce le lancement, par Orange Ventures, du 'MEA Seed Challenge', un concours visant à financer l'amorçage des start-up les plus prometteuses en Afrique et au Moyen-Orient.



'L'objectif de ce challenge est de donner à des entrepreneurs en Afrique et au Moyen-Orient, les moyens de se lancer et de se développer. Il s'adresse à des projets en phase d'amorçage, à fort potentiel de croissance, qui s'appuient essentiellement sur les nouvelles technologies', explique le groupe.



Orange Ventures prévoit d'investir 500.000 euros à l'occasion de ce challenge. Jusqu'à sept start-up seront sélectionnées pour bénéficier d'un investissement compris entre 50.000 et 150.000 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.