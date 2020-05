Orange : ouverture de deux nouveaux corridors Orange Money

26/05/2020 | 07:52

Orange annonce l'ouverture de deux nouveaux corridors de transfert d'argent via Orange Money depuis la France vers le Burkina Faso et le Maroc, depuis le 8 mai et 20 mai, deux pays venant s'ajouter à la Côte d'Ivoire, la Guinée, Madagascar et le Mali.



Les Burkinabés et Marocains vivant en France, peuvent utiliser leur compte Orange Money pour envoyer rapidement de l'argent à leur famille et amis dans leur pays, en temps réel et de façon sécurisée, directement sur le compte Orange Money de ces derniers.



Parmi les enseignes proposant Orange Money en France métropolitaine, Orange comptabilise plus de 650 points de vente (buralistes, taxiphones, épiceries communautaires et tabacs presse) répartis sur le territoire, ainsi que trois boutiques Orange Money à Paris.



