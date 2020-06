Orange : promotion pour le CEO d'Orange Belgium

12/06/2020 | 14:27

Orange annonce la nomination de Michaël Trabbia, actuel CEO de sa filiale Orange Belgium depuis septembre 2016, comme chief technology and innovation officer et membre du comité exécutif du groupe, avec prise d'effet au 1er septembre prochain.



Michaël Trabbia a rejoint l'opérateur télécoms français en janvier 2011 en tant que directeur des affaires publiques. Le conseil d'administration d'Orange Belgium désignera son successeur à la fonction de CEO d'ici la fin du mois de juin.



