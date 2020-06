Orange et Open Fiber, contrôlé par le groupe d'électricité italien Enel et l'établissement financier public CDP, ont annoncé vendredi avoir signé un accord permettant au premier d'utiliser le réseau haut débit du second en Italie pour des offres destinées aux entreprises.

Iliad, maison mère de Free, est également en discussion avec Open Fiber afin de proposer une offre fixe de services internet en Italie, a appris Reuters de plusieurs sources.

(Bureau de Milan, version française Claude Chendjou)