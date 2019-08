Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 : 128,7M - activité solide sur l'ensemble du semestre - réduction de la dette financière engagée

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 : 128,7 M€

Activité solide sur l’ensemble du semestre

Réduction de la dette financière engagée





ORAPI Group, leader français de l’hygiène professionnelle, a publié le 25 juillet 2019 un chiffre d’affaires de 128,7 M€ vs. 128,8 M€ en 2018 à périmètre comparable, confirmant désormais la stabilité des ventes du Groupe.

Dans la continuité de cette publication, Orapi confirme la mise en œuvre de son plan de recentrage stratégique et d’amélioration de l’efficacité opérationnelle, ainsi que son objectif de réduction de sa dette financière.

Pour rappel, au 31 décembre 2018, les financements bancaires et obligataires s’élevaient à 65,7 M€. La société disposait également de lignes factors utilisées à hauteur de 15,2 M€ ainsi que d’une trésorerie disponible de 8,6 M€.

Hors dettes factors, les dettes à moins d’un an s’élevaient à 14 M€ au 31 décembre 2018. Au cours du premier semestre de 2019, Orapi a remboursé 7,3 M€ et a par ailleurs sollicité son pool bancaire pour l’obtention d’un accord complémentaire sur le ratio de levier du 30 juin 2019 dans la continuité de l’accord déjà obtenu sur le ratio du 31 mars 2019.

Parallèlement, Orapi a initié des discussions avec ses partenaires financiers afin de disposer des financements moyen et long terme adaptés et de la souplesse financière nécessaire à la poursuite de son plan stratégique.

Prochain rendez-vous :

Résultats semestriels le 18 septembre 2019

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME et fait partie de l’indice EnterNext© PEA – PME 150.

_________________________________________________________________________________________

Contacts :

Directeur Général Délégué

Henri Biscarrat

Tel : +33 (0)4 74 40 20 04

henri.biscarrat@orapi.com Communication Financière

J.Gacoin/V.Boivin

Tel : +33 (0)1 75 77 54 67

jgacoin@aelium.fr Communication ORAPI

Fabienne CHIFFLOT

Tel : +33 (0)6 60 36 46 81

fabienne.chifflot@orapi.com

Pièce jointe