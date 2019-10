Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 : 56 M - Perspectives maintenues

En Europe du Nord, l'activité du T3 s'établit à 3,6 M€, enregistrant un repli non significatif (75k€) des ventes en Scandinavie compensées partiellement par le succès du redéploiement en Pologne (+ 25% depuis le début de l'exercice).

ORAPI GROUP enregistre sur le 3ème trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 55,9 M€ portant le chiffre d'affaires sur 9 mois à 184,7 M€, en léger recul à périmètre constant et change courant à période comparable.

à périmètre comparable 2019 (à périmètre courant, le chiffre d'affaires 2018 s'élevait à 59,9 M€ au T3 2018 et à 190,5 M€ en cumul avant impact de la cession DACD)

Asie et reste du Monde

Communiqué de presse Lyon, le 24 octobre 2019 à 18h

Dans ce contexte, le Groupe poursuit avec ses partenaires financiers ses discussions, notamment sur le reprofilage de sa dette afin de disposer d'une plus grande souplesse financière.

S'appuyant sur ce niveau d'activité résilient qui confirme la robustesse de son offre, le Groupe peut poursuivre son plan stratégique guidé par ses trois grandes priorités : accroître le développement sur les marchés porteurs et rentables, améliorer l'efficacité opérationnelle et la performance financière, et consolider la trésorerie.

