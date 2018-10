ORAPI : Chiffre d'affaires 2018T3 : Dynamique de croissance maintenue

Dynamique de croissance maintenue

En M€ T3 2018 T3 2017 9 mois 2018 Europe 57,0 54,5 181,5 Amérique du Nord 0,4 0,5 1,3 Asie et reste du Monde 2,5 2,6 7,7 Total 59,9 57,6 190,5

ORAPI GROUP enregistre sur le 3ème trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 59,9 M€ portant le chiffre d'affaires sur 9 mois à 190,5 M€, en progression de + 3% à périmètre et change courants sur le trimestre.

A l'image du S1, le nouveau trimestre confirme la stabilité du socle de ventes sur une période traditionnellement moins favorable.

En Europe du Sud, l'Espagne et l'Italie poursuivent leur trajectoire de croissance, affichant une progression de 17% par rapport au T3 2017, portée par une bonne dynamique commerciale sur des marchés porteurs.

En Europe du Nord, l'activité du T3 s'établit à 3,7 M€, accusant un léger repli des ventes en Scandinavie (- 4,4% à change constant).

La France (165,3 M€ à fin septembre), enregistre de belles performances, bien que ralentie par la montée en charge de l'usine 4.0 de Saint-Vulbas. La division Orapi Process France maintient son développement, porté par une demande accrue consécutive à la reprise des entreprises du secteur industriel.

En Amérique du Nord (1,3 M€ à fin septembre), dans un marché très volatil, les ventes restent quasi-stables au cours du troisième trimestre, intégrant la sortie de périmètre d'Orapi Dry Shine au 1er mai 2018.

La zone Asie & reste du Monde enregistre un chiffre d'affaires de 7,7 M€ sur 9 mois (soit + 5,4% à change constant) porté par la progression de l'export lointain et des ventes en Asie.

Mobilisé autour de la construction de sa nouvelle feuille de route qui va permettre de valider la nouvelle ambition commerciale et finaliser l'organisation industrielle, le Groupe reste confiant quant au retournement de ses performances dès 2019.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance. Orapi est le leader français de l'Hygiène Professionnelle

Orapi est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA - PME.

Contacts :

Directeur Général Délégué









Henri Biscarrat



Tel: +33(0)4 74 40 20 04



henri.biscarrat@orapi.com Communication Financière



J.Gacoin/V.Boivin



Tel: +33(0)1 75 77 54 65



jgacoin@aelium.fr





Communication ORAPI



Fabienne CHIFFLOT



Tel : +33 (0)6 60 36 46 81



fabienne.chifflot@orapi.com

