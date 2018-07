ORAPI : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : +2,4% - Poursuite de la consolidation des ventes

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : +2,4%*

Poursuite de la consolidation des ventes

En M€ T2 2017 T2 2018 S1 2017 S1 2018 Europe 60,0 62,2 121,5 124,6 Amérique du Nord 0,5 0,5 1,1 0,9 Asie et reste du Monde 2,6 2,8 5,0 5,1 Total 63,1 65,5 127,6 130,6

* Périmètre et change courants



ORAPI Group, leader français de l'hygiène professionnelle, affiche un chiffre d'affaires à périmètre et change courants de 130,6 M€ au S1 2018 soit une hausse de +2,4% (+2,7% à change constant, -1,2% à périmètre comparable). Cette première séquence du nouvel exercice illustre la bonne tendance de fond, malgré un environnement économique fluctuant.

En France, les ventes s'établissent à 113,4 M€. Bien que temporairement ralentie par la montée en puissance progressive de l'usine 4.0 de Lyon-Saint-Vulbas, la dynamique commerciale de l'activité Process compense les moindres performances d'Orapi Hygiène.

L'Europe du Sud poursuit sa trajectoire de développement, avec une croissance de +10% sur la période, notamment tirée par le développement particulièrement fort de l'Italie (+21%). L'Europe du Nord reste marquée par le repli des ventes au Royaume-Uni (-4,2% à change constant) et en Pologne, partiellement compensé par les progressions sur le T2 de la Scandinavie (+7,9%) et du Benelux (+6,1%).

En Amérique du Nord, l'activité s'établit à 0,9 M€ vs 1,1 M€ au S1 2017. La période est essentiellement marquée par la sortie du périmètre au 1er mai d'Orapi Dry Shine® et la stabilité du chiffre d'affaires des activités de process.

En Asie et reste du Monde, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 5,1 M€, (+7,9% à change constant), porté par la progression de l'export (+29%).

Le premier semestre confirme la stabilisation progressive des ventes et la pertinence du modèle intégré. Toutefois, le résultat opérationnel portera notamment les coûts de démarrage de la nouvelle unité de fabrication 4.0 et de la rationalisation des implantations en Ile de France.

Orapi poursuit la mise en place d'un financement lui permettant de disposer des ressources nécessaires pour accompagner son plan 2019-2022.

Prochain rendez-vous :

Résultats Semestriels le 11 septembre 2018

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance. Orapi est le leader français de l'Hygiène Professionnelle

Orapi est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA - PME et fait partie de l'indice EnterNext© PEA - PME 150.

_________________________________

Contacts :

Directeur Général Délégué



Henri Biscarrat



Tel : +33 (0)4 74 40 20 04



henri.biscarrat@orapi.com Communication Financière



J.Gacoin/V.Boivin



Tel : +33 (0)1 75 77 54 67



jgacoin@aelium.fr Communication ORAPI



Fabienne CHIFFLOT



Tel : +33 (0)6 60 36 46 81



fabienne.chifflot@orapi.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ORAPI via Globenewswire