ORAPI : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 : 128.7 M - Activité solide sur l'ensemble du semestre

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 : 128,7 M€

Activité solide sur l’ensemble du semestre

En M€ T2 2018* T2 2019 S1 2018* S1 2019 Europe 59,1 58,6 122,9 122,7 Amérique du Nord 0,4 0,4 0,8 0,8 Asie et reste du Monde 2,8 2,8 5,1 5,2 Total 62,3 61,8 128,8 128,7

* CA périmètre comparable 2019 (à périmètre courant, le chiffre d’affaires 2018 s’élevait 130,6 M€ avant impact de la cession de DACD notamment).





ORAPI Group, leader français de l’hygiène professionnelle, affiche un chiffre d’affaires de 128,7 M€ vs. 128,8 M€ en 2018 à périmètre comparable, confirmant désormais la stabilité des ventes du Groupe.

En France, marché historique du Groupe, le niveau d’activité confirme une reprise satisfaisante des ventes qui s’établissent à 111,5 M€. Cette dynamique est notamment tirée par les gammes Orapi Process qui enregistrent une croissance supérieure à 15%.

L’Europe, bien que toujours marquée par les incertitudes relatives au Brexit du Royaume-Uni, enregistre les premiers effets positifs de sa réorganisation en Pologne et un accroissement régulier des volumes en Espagne, compensant des ventes moins dynamiques en Scandinavie.

En Amérique du Nord, Asie et reste du Monde, le Groupe confirme la bonne tenue de ses positions commerciales.

Cette nouvelle confirmation du retournement commercial, indispensable à la réduction du point mort, permet au Groupe de poursuivre avec sérénité le déploiement de son plan de recentrage stratégique et d’efficacité opérationnelle 2019-2021.

Les premiers effets positifs de ce plan se traduiront par une progression du résultat opérationnel du premier semestre. L’amélioration des résultats ainsi que le produit de la cession de la société DACD (mars 2019) contribueront également à la réduction de la dette financière nette au 30 juin 2019.

Prochain rendez-vous :

Résultats semestriels le 18 septembre 2019

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME et fait partie de l’indice EnterNext© PEA – PME 150.

_________________________________________________________________________________________

Contacts :

Directeur Général Délégué

Henri Biscarrat

Tel : +33 (0)4 74 40 20 04

henri.biscarrat@orapi.com Communication Financière

J.Gacoin/V.Boivin

Tel : +33 (0)1 75 77 54 67

jgacoin@aelium.fr Communication ORAPI

Fabienne CHIFFLOT

Tel : +33 (0)6 60 36 46 81

fabienne.chifflot@orapi.com

Pièce jointe