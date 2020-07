ORAPI : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 et impacts sur la situation financière d'ORAPI

Communiqué de presse Lyon, le 23 juillet 2020 à 18h

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 et impacts sur la

situation financière d'ORAPI

Amélioration au T2 (+ 25,2 %) portée par l'augmentation de la demande en produits d'hygiène

En M€ T2 2019 T2 2020 S1 2019 S1 2020 Europe 58,6 74,6 122,7 134 Amérique du Nord 0,4 0,6 0,8 1,0 Asie et reste du Monde 2,8 2,3 5,2 5,4 Total 61,8 77,5 128,7* 140,4

* CA à périmètre comparable 2019 : 125,3 M€ (retraité de la cession de la cession de la société DACD).

ORAPI, leader français de l'hygiène professionnelle, réalise un chiffre d'affaires sur le 1er semestre de 140,4 M€ vs. 128,7 M€ en 2019 à périmètre courant (+ 9,1 % à périmètre courant et + 12 % à périmètre constant par rapport au premier semestre 2019).

Ainsi, la qualité des process industriels, fruits de l'investissement important de ces derniers exercices, a permis de proposer des gammes de produits de désinfection de haute qualité, majoritairement made in France, pour les hôpitaux, écoles, services publics, armées, administrations, entreprises …

En répondant à cette demande exceptionnelle, liée à la crise sanitaire du COVID-19, ORAPI est devenue, grâce à la mobilisation de ses équipes un des acteurs importants dans la lutte contre la COVID-19.

La France, marché historique du Groupe, enregistre une hausse de 9,1 % des ventes portée par la forte demande de gels hydro-alcooliques et confirmant la demande de produits d`hygiène professionnelle des collectivités et des services, de la santé, et de tout utilisateur professionnel de produits de nettoyage, de désinfection et de décontamination.

L'Europe, est portée par la très forte croissance des ventes en Europe du Sud (+ 49,3 %).

En Amérique du Nord, Asie et reste du Monde, le Groupe a également délivré des produits de désinfection qui ont permis de générer une hausse de 20,4 % en Amérique du Nord, et de 5,1 % pour l'Asie et le reste du Monde.

Poursuivant son plan de recentrage stratégique, ORAPI a également cédé le 7 juillet 2020 sa filiale Medilis, spécialisée dans les produits pour l'incontinence et le matériel médical. Le chiffre d'affaires de cette société s'est élevé à 4,5 M€ en 2019 pour un EBITDA de 0,3 M€. Le produit de cession sera affecté au remboursement de la dette financière d'ORAPI.