ORAPI : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 et impacts sur la situation financière d'ORAPI - Amélioration au T2 (+25,2%) portée par l'augmentation de la demande en produits d'hygiène

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 et impacts sur la situation financière d’ORAPI

Amélioration au T2 (+ 25,2 %) portée par l’augmentation de la demande en produits d’hygiène

En M€ T2 2019 T2 2020 S1 2019 S1 2020 Europe 58,6 74,6 122,7 134 Amérique du Nord 0,4 0,6 0,8 1,0 Asie et reste du Monde 2,8 2,3 5,2 5,4 Total 61,8 77,5 128,7* 140,4

* CA à périmètre comparable 2019 : 125,3 M€ (retraité de la cession de la cession de la société DACD).





ORAPI, leader français de l’hygiène professionnelle, réalise un chiffre d’affaires sur le 1er semestre de 140,4 M€ vs. 128,7 M€ en 2019 à périmètre courant (+ 9,1 % à périmètre courant et + 12 % à périmètre constant par rapport au premier semestre 2019).

Ainsi, la qualité des process industriels, fruits de l’investissement important de ces derniers exercices, a permis de proposer des gammes de produits de désinfection de haute qualité, majoritairement made in France, pour les hôpitaux, écoles, services publics, armées, administrations, entreprises …

En répondant à cette demande exceptionnelle, liée à la crise sanitaire du COVID-19, ORAPI est devenue, grâce à la mobilisation de ses équipes un des acteurs importants dans la lutte contre la COVID-19.

La France, marché historique du Groupe, enregistre une hausse de 9,1 % des ventes portée par la forte demande de gels hydro-alcooliques et confirmant la demande de produits d`hygiène professionnelle des collectivités et des services, de la santé, et de tout utilisateur professionnel de produits de nettoyage, de désinfection et de décontamination.

L’Europe, est portée par la très forte croissance des ventes en Europe du Sud (+ 49,3 %).

En Amérique du Nord, Asie et reste du Monde, le Groupe a également délivré des produits de désinfection qui ont permis de générer une hausse de 20,4 % en Amérique du Nord, et de 5,1 % pour l’Asie et le reste du Monde.

Poursuivant son plan de recentrage stratégique, ORAPI a également cédé le 7 juillet 2020 sa filiale Medilis, spécialisée dans les produits pour l’incontinence et le matériel médical. Le chiffre d’affaires de cette société s’est élevé à 4,5 M€ en 2019 pour un EBITDA de 0,3 M€. Le produit de cession sera affecté au remboursement de la dette financière d’ORAPI.

Impacts sur la situation financière d’ORAPI

ORAPI précise que les seuls résultats du 1er semestre 2020 ne sont pas suffisants pour permettre au groupe ORAPI de faire face aux échéances bancaires et obligataires qui font actuellement l’objet d’un moratoire dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte à l’égard d’ORAPI. Par ailleurs, ORAPI rappelle que l’assemblée générale des actionnaires d’ORAPI qui se tiendra le 29 juillet 2020, est appelée à se prononcer sur certaines opérations de restructuration prévues aux termes du protocole de conciliation.

A défaut de réalisation des opérations de restructuration au plus tard le 31 juillet 2020, les stipulations du protocole de conciliation ne prendraient pas effet, et le moratoire prendrait fin et les dettes du Groupe ORAPI deviendraient exigibles à hauteur de 53 millions d’euros. Dans cette hypothèse, le groupe ORAPI ne serait pas capable de rembourser ces dettes et sa continuité d’exploitation serait compromise.

Certaines opérations d’émission et d’admission prévues par le protocole de conciliation dans le cadre de la restructuration financière d’ORAPI sont décrites dans un prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers et disponible sur le site internet d’ORAPI.

Retrouvez l’ensemble de la documentation financière sur : https://orapi.com/fr/finance/information-reglementee/communiques#fil-ariane

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale Mixte, le 29 juillet 2020

Publication des Résultats semestriels le 16 septembre 2020 à la clôture

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

