ORAPI : La Fondation ORAPI Hygiène soutient le collectif HAGOPIG pour sa 1ère participation au « Croatia Island Trophy »

C'est dans cet esprit de sensibilisation et de prévention, que la Fondation ORAPI Hygiène s'est investie à nouveau aux côtés d'HAGOPIG en créant un livret informatif sur l'autopalpation et le dépistage précoce : « Dépistage du cancer du sein : ayons les bons gestes ». Ce dernier traduit en croate, sera distribué sur place par les équipes du collectif et permettra ainsi une meilleure communication autour de ces gestes que peu de femmes connaissent et qui pourtant, peuvent se révéler cruciaux pour dépister cette maladie à temps.

Lors de ce raid multisports qui inclue des épreuves de VTT, un trail, du paddle mais aussi un parcours de kayak et une épreuve de Run & Swim, le collectif HAGOPIG sera représenté par 10 jeunes femmes qui soutiennent des enfants atteints de cancer et malheureusement hospitalisés en chambres stériles à l'IHOPe.

Margo, jeune fille de L'IHOPe et ambassadrice de la Fondation ORAPI Hygiène, présente lors du Raid Amazones l'an dernier au Cambodge auquel participait le collectif HAGOPIG, ne sera pas de la partie. En fonction de son état de santé, elle sera là pour encourager les participantes grâce à l'ingéniosité des organisateurs de l'événement. Durant toutes les étapes, un robot équipé d'un écran et des connexions nécessaires permettront à Margo de suivre le raid et d'encourager ses « coéquipières » ! Les participantes pourront également encourager la jeune femme dans son combat qui la retient à l'hôpital grâce aux réseaux sociaux avec l'hashtag #ForzaMargo !

L'ENGAGEMENT DE LA FONDATION ORAPI

Engagée au Libéria en partenariat avec l'UNESCO pour former depuis 2016, plus de 80 000 enfants aux règles d'hygiène afin d'éviter le retour du virus Ébola, au Cambodge pour sensibiliser le public aux règles d'hygiène mais également auprès des écoliers français, la Fondation ORAPI Hygiène a immédiatement accepté de mettre ses moyens et son expertise au service du projet HAGOPIG pour prévenir et favoriser la connaissance de gestes simples pour prévenir le cancer du sein chez les femmes.

À propos de la Fondation ORAPI Hygiène

Créée en novembre 2015, la Fondation ORAPI Hygiène a pour mission de promouvoir les règles d'hygiène qui permettent aux jeunes générations de lutter contre les maladies virales. Elle intervient à l'étranger, notamment au Liberia, un pays très touché par le virus Ébola, d'une part, en soutenant, via l'UNESCO, la sensibilisation des jeunes aux règles d'hygiène et d'autre part, en fournissant des produits pour permettre que les écoles puissent accueillir les enfants avec un maximum d'hygiène. Depuis février 2017, la Fondation agit également en France pour aider les jeunes à connaître les règles qui leur permettront de mieux faire face à des maladies comme la grippe, la gastro-entérite.

À propos du Collectif HAGOPIG

Le collectif Hagopig est une association loi 1901, d'intérêt général qui vient en aide aux enfants malades en leur apportant soutien et bien-être. Fondé en 2015, en hommage à Jacques Bédrossian, ce projet collaboratif et sociétal est porté par 15 femmes, qui s'engagent pour améliorer le quotidien des enfants malades de l'IHOPe (Institut Hématologie et Oncologie Pédiatrique au centre Léon Bérard de Lyon).

Retrouvez toutes les informations de la Fondation ORAPI Hygiène sur le site www.fondation-orapi.com







Contacts :



Fondation ORAPI Hygiène



Porte-Parole - Fabienne CHIFFLOT - Tél : +33 (0) 6 60 36 46 81 - fabienne.chifflot@orapi.com Relations Presse - Soraya PILONCHERY - Tél : +33 (0) 6 2000 62 63 - spilonchery@aelium.fr

Collectif HAGOPIG :

Présidente de l'association - Sandrine NOIRET - Tél : +33 (0) 6 06 57 27 81 - sandrine.noiret@gmail.com

