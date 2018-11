ORAPI : La logistique : une méthode au coeur du succès - entretien avec Olivier Genest, Responsable logistique de la Division ORAPI HYGIENE

La logistique : une méthode au coeur du succès

Entretien avec Olivier Genest,

Responsable logistique de la Division ORAPI HYGIENE

Quel est votre quotidien en tant que responsable de la logistique au sein de la division OH ?

OG : Mon quotidien de responsable de la logistique d'ORAPI Hygiène s'articule autour de plusieurs axes.

D'abord en interne, il faut recenser les différentes pratiques sur l'ensemble des sites et la totalité de la chaîne logistique, afin de les harmoniser puis de les optimiser. La montée en compétence de nos équipes est non seulement importante mais nécessaire pour relever les différents challenges qui se présentent à nous.

Enfin, comme le dit l'adage « on ne gère bien que ce que l'on mesure », il faut définir les indicateurs de suivi de la performance.

Etre factuel permet non seulement de nous améliorer en axant nos plans d'actions, mais également de donner à notre force de vente, un vrai taux de service.

Enfin, travailler avec les autres services supports, comme le commerce, l'administration des ventes, les achats, le marketing, la comptabilité et l'informatique, afin de raisonner Groupe et non uniquement service logistique, est primordial. En travaillant tous ensemble, alors nos clients sont mieux servis et notre rentabilité est meilleure. Plus tôt la logistique est intégrée dans les discussions avec les futurs clients, plus elle est force de propositions et constitue une vraie valeur ajoutée.

En quoi l'usine 4.0 constitue un formidable atout pour votre travail ?

OG : Nous avons la chance de pouvoir, grâce à notre usine, maîtriser tout le processus de vente, sans dépendre de fournisseurs extérieurs. C'est un atout essentiel dans la performance du Groupe, qui ainsi répond de manière plus réactive aux demandes de nos clients.

Ce doit donc être un partenaire privilégié de nos différentes plateformes, tout en respectant les objectifs de chacun.

Quelles sont les principales qualités nécessaires à une logistique performante ?

OG : Pour qu'une logistique soit performante, il faut qu'elle maîtrise plusieurs données, comme :

La rigueur dans le respect des process mis en place,

La mise en place d'outils métiers qui facilitent la production,

La mesure de la performance et des actions d'amélioration,

Le management, pierre angulaire du service.

Faire grandir nos équipes est une priorité, car l'environnement logistique se transforme et continue de le faire avec notamment les nouvelles contraintes liées à la transition énergétique, qui arrivent et qui toucheront le métier de la distribution. Nos plateformes doivent se préparer à ces changements et se structurer pour les mettre en place. Une logistique performante est une logistique proactive.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance. Orapi est le leader français de l'Hygiène Professionnelle

Orapi est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA - PME

_______________________________

Contacts :

Directeur Général Délégué

Henri Biscarrat

Tel : +33 (0)4 74 40 20 04

henri.biscarrat@orapi.com Communication Financière

J.Gacoin/V.Boivin

Tel : +33 (0)1 75 77 54 65

jgacoin@aelium.fr Communication ORAPI

Fabienne CHIFFLOT

Tel : +33 (0)6 60 36 46 81

fabienne.chifflot@orapi.com

