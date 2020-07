ORAPI : MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUILLET 2020

Communiqué de presse Lyon, le 8 juillet 2020 à 19h30

Assemblée Générale d’ORAPI

Mise à disposition des documents préparatoires à

l’Assemblée Générale Mixte du 29 juillet 2020

Les actionnaires de la Société convoqués à l’Assemblée Générale Mixte du 29 juillet 2020 à 10h, sont informés que l’avis de réunion n°2002565 paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire (BALO) du 15 juin 2020 tel que modifié par les avis rectificatifs n°2002740 du 22 juin 2020 et celui publié au BALO n° 81 du 6 juillet 2020, sont consultables au BALO et sur le site Internet du Groupe .

Les principales modalités de participation à l'Assemblée Générale sont rappelées dans l’avis de convocation à l'assemblée.

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce ainsi que tout autre document et renseignement prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables sont consultables sur le site internet du Groupe et/ou disponibles selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale, et les communiqués de presse de la Société, disponibles sur le site de la Société.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Directeur Général Délégué

Henri Biscarrat

Tel : +33 (0)4 74 40 20 04

henri.biscarrat@orapi.com Communication Financière

Valentine.Boivin

Tel : +33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr Communication ORAPI

Fabienne CHIFFLOT

Tel : +33 (0)6 60 36 46 81

fabienne.chifflot@orapi.com

