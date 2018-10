ORAPI : ORAPI ACADEMY : l'enjeu stratégique de la formation

ORAPI ACADEMY :

l'enjeu stratégique de la formation

Entretien avec Bruno Mantovan, animateur formation hygiène

ORAPI Academy : qu'est-ce et qui cela concerne ?

BM : ORAPI Academy a été créée en 2017 pour accompagner nos collaborateurs et clients dans la découverte et l'expertise des métiers de l'Hygiène professionnelle.

Cette Academy permet de donner une connaissance globale de l'Hygiène, mais aussi de montrer que le nettoyage va au-delà du simple ménage : c'est un métier à part entière !

L'objectif de ces formations est de soutenir collaborateurs et clients dans leur travail quotidien (gain de temps) pour leur permettre d'obtenir un résultat final optimal lorsqu'ils utilisent nos produits et nos machines.

Tous nos clients dont le métier est l'hygiène, peuvent être concernés par ces formations : l'industrie agro-alimentaire, les restaurants, le secteur de la blanchisserie, le milieu hospitalier, les collectivités, les entreprises de propreté, les maisons de retraite (EHPAD).

Nos commerciaux et assistants commerciaux, en contact avec nos clients, reçoivent un parcours de formation sur l'ensemble de nos gammes. Ce solide socle peut se voir complété de spécificités pointues :

La chimie des produits

La ouate : papier WC, essuie-main, serviette, nappe...

Le petit matériel : franges, support de lavage, lingettes.

Les sacs déchets : les différentes qualités de sacs HD (Haute Densité) ou BD (Basse Densité), les housses containers.

Le matériel : aspirateur, autolaveuse, monobrosse, nettoyeur haute pression...

Nous sommes également les seuls à offrir des formations sur-mesure en fonction de la demande de nos clients, sur divers domaines. Nos clients sont forts intéressés par cette prestation et nous

avons formé jusqu'ici aides-soignantes, infirmières, gouvernantes, etc.

Un catalogue de nos formations est mis à la disposition des clients qui souhaitent renforcer leur expertise et bénéficier de cette offre de service.

Notre équipe de formateurs se compose de 5 personnes. Nous sommes assistés dans la construction de nos plans de formations par l'équipe marketing du Groupe.

Les formations ORAPI ACADEMY sont-elles diplômantes ?

ORAPI ACADEMY est une entité de formation agrée en partenariat avec différents organismes dont l'IDRAC. La formation avec l'IDRAC est certifiante, CQP (Certification Qualification Professionnelle). La première promotion ORAPI ACADEMY/ IDRAC aboutira en 2019 et comprend 10 collaborateurs qui valideront leurs compétences.

Tous les nouveaux entrants ORAPI passent par l'Académie, notamment afin de faciliter et accélérer l'intégration des entrants, promouvoir la formation continue et soutenir notre force de vente.

Comment assister à nos formations ORAPI ACADEMY ?

Pour participer, cela est très simple ! Nos collaborateurs doivent faire la demande auprès de leurs Directeurs de Business Unit. Quant à nos clients, une demande par mail ou par téléphone est suffisante, et nous les recontactons immédiatement afin de définir ensemble un cahier des charges sur-mesure.

ORAPI ACADEMY orapi.academy@orapi.com Tel : + 33(0)3 20 43 20 25

Que vous a apporté ORAPI ACADEMY ?

BM : Cela fait maintenant 28 ans que je suis dans le Groupe, et 10 ans que je fais de la formation. Ce métier m'a appris à être toujours plus attentif et empathique, de rester le plus simple possible, d'avoir à coeur de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre tout au long de ma carrière.

Ce savoir que j'ai appris des autres, de mes collègues, nos clients, nos fournisseurs, les recherches que j'ai effectuées, mais aussi les erreurs que j'ai commises m'ont fait grandir.

J'ai aussi appris à faire preuve de beaucoup de pédagogie vis-à-vis de nos clients afin de leur montrer qu'ils ont un vrai métier dans les mains, et comme je leur dis à chaque formation, ils ne font pas du ménage, mais du nettoyage, voire du bio-nettoyage.

Enfin, je peux dire que j'ai la chance de faire un métier dans un secteur qui me passionne !

