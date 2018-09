ORAPI : Résultats semestriels 2018

Résultats semestriels 2018

« Dans une période particulièrement intense pour le Groupe qui a lancé de grands chantiers structurants : financement, organisation, commerce et production, ORAPI Group a réalisé sur le semestre, des résultats en deçà de ses attentes.

Une dynamique partagée sur des marchés résolument porteurs, va nous permettre de dessiner une nouvelle feuille de route 2019-2023, avec pour cap majeur le retour à la rentabilité ».

Guy Chifflot, Président Directeur Général d'ORAPI Group

En Milliers d'euros 30/06/2017 30/06/2018 Chiffre d'affaires 127 596 130 651 EBITDA (*) 6 624 5 494 Résultat Opérationnel Courant







Résultat Opérationnel 3 335







2 260 1 916







325 Résultat net (Part du Groupe) 227 - 1 273

(*) : EBITDA = ROC + dotations aux amortissements et provisions

Le Conseil d'Administration d'ORAPI Group, réuni le 25 septembre 2018 sous la présidence de Guy Chifflot, a arrêté les comptes consolidés résumés du premier semestre 2018.

Des résultats impactés par la réorganisation industrielle



Le groupe ORAPI confirme la bonne tenue de ses ventes au 1er semestre 2018 avec un chiffre d'affaires de 130,6 M€ en hausse de 2,4 % à périmètre et change courants.

Cette évolution du chiffre d'affaires est restée toutefois insuffisante pour neutraliser les coûts de démarrage de l'unité 4.0 à Saint-Vulbas, véritable rupture technologique, dont la mise en oeuvre s'est traduite par d'importants frais à caractère exceptionnel (intérimaires, pertes de production et d'exploitation, mise à niveau des compétences.), mais également le déménagement de l'usine de Vénissieux et la rationalisation des implantations en Ile de France (Villepinte, Bondoufle, Lieusaint).

L'ensemble de ces mesures a eu un impact autour de 3 M€ sur le Résultat Opérationnel du S1.

La Capacité d'Autofinancement est restée positive à 2,1 M€.

L'EBITDA s'inscrit dans une baisse contenue à 5,5 M€ vs 6,6 M€ au S1 2017, le Résultat Opérationnel, diminué des charges non courantes, s'établit à 0,3 M€, et le Résultat Net Part du Groupe à - 1,2 M€.

Objectif : amélioration des performances financières

Comme prévu, le nouvel ensemble ORAPI Group a poursuivi sa feuille de route :

A fin septembre, le Groupe vient de finaliser son plan de refinancement auprès de ses prêteurs historiques au travers d'un crédit syndiqué de 47,2 M€, avec une maturité finale portée de 2021 à 2025, qui lui permet de simplifier et de rationaliser sa structure de financement, et d'accompagner la nouvelle phase de développement.

Avec un outil de production 4.0 pivot de son organisation industrielle, le Groupe va s'attacher à poursuivre la réorganisation de ses forces de vente pour les tourner vers davantage de compétivité tout en s'appuyant sur un outil CRM Salesforce.

En parallèle, le Groupe va accélerer la digitalisation de son offre commerciale dès le Q4.

Un plan d'actions guidé par le souci de revenir rapidement à une rentabilité normative est porté par une équipe de managers renouvelée.

Il fera l'objet d'une présentation détaillée au cours du premier semestre 2019 à l'issue des derniers arbitrages stratégiques.

Retrouvez l'intégralité des comptes semestriels d'ORAPI Group sur www.orapi.com

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance. Orapi est le leader français de l'Hygiène Professionnelle

Orapi est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA - PME.

Contacts :

Directeur Général Délégué

Henri Biscarrat

Tel : +33 (0)4 74 40 20 04

henri.biscarrat@orapi.com Communication Financière

J.Gacoin/V.Boivin

Tel : +33 (0)1 75 77 54 65

jgacoin@aelium.fr Communication ORAPI

Fabienne CHIFFLOT

Tel : +33 (0)6 60 36 46 81

fabienne.chifflot@orapi.com

