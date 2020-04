Orapi : AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 5 JUIN 2020

Communiqué de presse Lyon, le 29 avril 2020 à 19h45

Avis de convocation

Assemblée Générale Mixte

Afin de protéger la santé et la sécurité des actionnaires et des collaborateurs d’ORAPI GROUP, l'Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2020 à 11 heures se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans la présence physique des actionnaires, dans le Parc Industriel de la Plaine de l'Ain, 5 Allée des Cèdres, 01150 SAINT-VULBAS.

« Cher actionnaire,

L’Assemblée Générale est un moment précieux pour notre Groupe et ses actionnaires. Elle donne le droit à chacun de prendre part aux décisions importantes en votant les résolutions proposées par le Conseil d’Administration, et ce quel que soit le nombre d’actions détenues.

Pour prendre part à ce vote, vous trouverez l’ensemble des résolutions qui seront proposées sur notre site internet www.orapi.com .

Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité. »

Guy Chifflot

Président Directeur Général

Informations relatives à l’Assemblée Générale Mixte

Les modalités relatives à sa tenue sont détaillées en page 10 de l’avis de réunion du 29 avril 2020 et seront également consultables sur le site Internet du Groupe.

Nous encourageons fortement nos actionnaires à utiliser le vote par correspondance dans ce contexte particulier.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site de la Société et les communiqués de presse de la Société, également disponibles sur le site de la Société.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

