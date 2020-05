Orapi : MODALITES DE MISE A DISPOSITION DE DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 5 JUIN 2020

Communiqué de presse Lyon, le 15 mai 2020 à 18h

Assemblée Générale d’ORAPI GROUP

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la société ORAPI sont invités à participer en votant par correspondance (il est recommandé d’utiliser les envois électroniques et de privilégier également les demandes par voie électronique), à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra exceptionnellement à huis clos, le 5 juin 2020 2019 à 11 heures, dans le Parc Industriel de la Plaine de l'Ain, 5 Allée des Cèdres, 01150 SAINT-VULBAS.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 29 avril 2020, et l’avis de convocation paraîtra le 20 mai 2020.

Les documents prévus par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires selon les modalités suivantes, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables :

- tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclus avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

- tout actionnaire peut en prendre connaissance sur le site internet de la société ORAPI sous : Finances / Information réglementée / Assemblée Générale / 2020.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Directeur Général Délégué

Henri Biscarrat

Tel : +33 (0)4 74 40 20 04

henri.biscarrat@orapi.com Communication Financière

J.Gacoin / V.Boivin

Tel : +33 (0)1 75 77 54 65

jgacoin@aelium.fr Communication ORAPI

Fabienne CHIFFLOT

Tel : +33 (0)6 60 36 46 81

fabienne.chifflot@orapi.com

Pièce jointe