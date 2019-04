Orapi : Mise à disposition du Document de Référence 2018

Communiqué de presse Lyon, le 8 avril 2019

Mise à disposition du Document de Référence 2018

ORAPI a déposé en date du 5 avril 2019 son Document de Référence 2018 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.

Il peut être consulté et téléchargé sur le site Internet de la Société (www.orapi.com, rubrique Finances). Ce Document de Référence est également disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

Le document de référence contient notamment :

Le rapport financier annuel 2018,

Le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise au titre de l'article L.225-37 du Code de commerce,

Le descriptif du programme de rachat,

Les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

Des exemplaires du document de référence sont disponibles au siège de la société : 25, rue de l’Industrie – 69200 VENISSIEUX.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME.

_________________________________________________________________________________________

Contacts :

Directeur Général Délégué

Henri Biscarrat

Tel : +33 (0)4 74 40 20 04

henri.biscarrat@orapi.com Communication Financière

J.Gacoin/S.Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 67

jgacoin@aelium.fr Communication ORAPI

Fabienne CHIFFLOT

Tel : +33 (0)6 60 36 46 81

fabienne.chifflot@orapi.com

Pièce jointe