Orapi : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AGM du 26 avril 2019

Communiqué de presse Lyon, le 5 avril 2019

Assemblée Générale du Groupe ORAPI

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la société ORAPI sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le vendredi 26 avril 2019, à 10 heures, au

12 rue Pierre Mendès France – 69120 VAULX-EN-VELIN.

L’avis de réunion, valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 22 mars 2019.

Les documents prévus par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires selon les modalités suivantes, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

- tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclus avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

- tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée, ou sur le site internet de la société ORAPI sous : Finances / Assemblée Générale / 2019.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. Orapi est le leader français de l’hygiène professionnelle

Orapi est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME et fait partie de l’indice EnterNext© PEA – PME 150.

________________________________________________________________________________________________________

Contacts :

Directeur Général Délégué

Henri Biscarrat

Tel : +33 (0)4 74 40 20 04

henri.biscarrat@orapi.com Communication Financière

J.Gacoin/S.Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 67

jgacoin@aelium.fr Communication ORAPI

Fabienne CHIFFLOT

Tel : +33 (0)6 60 36 46 81

fabienne.chifflot@orapi.com

