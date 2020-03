Orapi : RESULTATS ANNUELS 2019

signature d'un pacte d'actionnaires entre Kartesia et La Financière M.G.3.F à la date de réalisation de l'augmentation de capital réservée à Kartesia. A l'issue de l'augmentation de capital réservée et de la signature du pacte d'actionnaires, le concert formé de Kartesia et La Financière M.G.3.F franchira le seuil de 30 % du capital et des droits de vote d'ORAPI et se trouvera en situation d'obligation de dépôt d'un projet d'offre publique visant les actions d'ORAPI. Kartesia et La Financière M.G.3.F solliciteront de l'Autorité des Marchés Financiers qu'elle leur accorde,

apport d'un financement nouveau par Kartesia de 17 M€ sous forme d'obligations simples non cotées souscrites en 2 tranches (12 M€ à l'émission et 5 M€ optionnels sur 12 mois) destiné à financer l'exploitation du Groupe ;

Le 3 mars 2020, ORAPI a annoncé la conclusion d'un protocole signé entre les créanciers financiers du groupe ORAPI, ORAPI et Kartesia au titre du contrat de crédit syndiqué, des contrats de crédit bilatéraux et du contrat obligataire Micado en vue de la restructuration du bilan d'ORAPI et la mise en place d'une nouvelle facilité par Kartesia.

initier des discussions avec ses partenaires financiers sur le reprofilage de sa dette et à obtenir le gel et le report de ses dettes amortissables et obligataires.

Cette bonne trajectoire s'explique par la mise en œuvre de son plan stratégique, intégrant notamment un recentrage sur les marchés à plus forte rentabilité et bénéficiant du modèle d'intégration verticale d'ORAPI. A périmètre comparable, le taux de marge progresse ainsi de 1,1 % entre 2018 et 2019.

Pour la comparabilité, compte de résultat sans impact IFRS 16 en 2019 et sans DACD en 2018 et 2019 ** EBITDA = ROC + dotation aux amortissements et provisions hors effets de change

La mise en oeuvre de ce protocole doit permettre à ORAPI de poursuivre son redressement opérationnel et de faire face aux besoins de trésorerie à court terme et moyen terme estimés entre 10 et 20 M€ sur les prochains 24 mois notamment grâce à l'apport de nouvelles liquidités par Kartesia, l'allongement de la maturité de l'endettement d'ORAPI, et un renforcement des fonds propres d'ORAPI à hauteur de 10,4 M€.

l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les actions d'ORAPI et d'une approbation par l'assemblée générale des actionnaires d'ORAPI sur l'émission des obligations remboursables en actions et de l'augmentation de capital réservée au profit de Kartesia.

L'entrée en vigueur de l'accord est notamment soumise à l'obtention, au plus tard le 30 avril 2020, d'une décision du collège de l'Autorité des Marchés Financiers, purgée de tout recours, accordant à Kartesia et La Financière M.G.3.F qui agiront de concert, la dérogation susvisée

Le Résultat Net (part du Groupe) après IS et frais financiers à - 2,9 M€, s'améliore également malgré des coûts non récurrents liés à la mise en œuvre du plan de transformation.

Enfin, pour l'exercice 2019, la capacité d'autofinancement s'est élevée à + 10,5 M€. Afin de pouvoir faire face aux flux liés aux financements qui se sont élevés à - 16,8 M€, la capacité d'autofinancement a été complétée par des flux exceptionnels liés aux opérations d'investissement à + 10 M€ (cession de la société DACD).

Informations relatives au COVID-2019

A ce jour, la crise sanitaire du COVID-2019 a entraîné un afflux important de commandes de gels hydroalcooliques et plus généralement une demande accrue de produits de désinfection et d'hygiène. Le groupe ORAPI a mobilisé ses outils de production pour répondre aux demandes de ses clients et accroître ses capacités sur les gammes de produits liés à cette crise. A la date du présent communiqué, malgré les mesures de confinement et grâce à l'implication de nos employés, notre usine de Lyon Saint-Vulbas continue à être approvisionnée et fabrique des gels hydroalcooliques et des désinfectants pour répondre dans les meilleurs délais possibles aux besoins urgents de nos clients. En outre, ORAPI a décidé de mettre en place les mesures de soutien proposées par l'Etat pour préserver au maximum la trésorerie de l'entreprise et maintenir l'exploitation.

La crise sanitaire du COVID-2019 risque de renforcer les attentes et l'exigence des professionnels pour disposer de produits d'hygiène et de désinfection de haute qualité. Dans ce contexte, ORAPI dispose des savoir-faire et des outils industriels en France lui permettant d'être bien positionné sur son marché. Néanmoins, compte tenu des impacts potentiels des mesures de confinement sur l'activité de ses clients, des incertitudes sur l'environnement économique mondial, de la modification des rythmes de production mais également la modification des modes de vie et de consommation, ORAPI n'est pas en mesure de déterminer à court et moyen terme de façon certaine l'impact du COVID-2019 sur son activité, sa performance et ses perspectives.

L'opération de refinancement en cours qui doit permettre au Groupe d'accélérer son

retournement et de se donner un nouveau cap, l'invite à décaler sa réunion de

présentation aux investisseurs SFAF dont la date sera communiquée ultérieurement.

Retrouvez l'intégralité de l'information financière d'ORAPI Group sur www.orapi.com

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d'hygiène et de

maintenance. ORAPI est le leader français de l'Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF . PACode Bloomberg : ORAP . FP

ORAPI est éligible au PEA - PME

Contacts :