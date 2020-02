ORAPI valeur liée coronavirus avait fait 200% avec SRAS



Orapi : se développe en Asie pour prévenir de la grippe A.

share with twitter share with LinkedIn share with facebook share via e-mail

0

18/05/2009 | 18:15

Orapi a signé un accord de commercialisation de ses produits Garcin Bactinyl avec une compagnie de taxis singapouriens pour la désinfection intérieure et extérieure des véhicules afin de prévenir les risques de propagation de la grippe A.



Le groupe souligne que ces premières ventes en Asie offrent à ORAPI des relais de croissance importants tels que la désinfection des avions, des bus, des métros, des hôtels...



En effet, le groupe précise que l'Asie, traumatisée par le virus du SRAS en 2003, met en place des mesures très strictes concernant le nettoyage et la désinfection des lieux publics et des transports Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée