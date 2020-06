ORAPI : l'AGM aura lieu le 29 juillet à 10h

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orapi a indiqué que les actionnaires de la société sont avisés qu'ils seront convoqués en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 29 juillet 2020, à 10 heures dans le Parc Industriel de la Plaine de l'Ain, 5 Allée des Cèdres, 01150 Saint-Vulbas. Aussi, afin de protéger la santé et la sécurité des actionnaires et des collaborateurs d'Orapi, le conseil d'administration a décidé que l'assemblée se tiendra " physiquement " sous réserve du strict respect par les participants des mesures d'hygiène (distanciation, gestes barrière) qui seront mises en place en vue de la participation à cette assemblée.Le concepteur et distributeur de solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance ajoute que les modalités de tenue de l'AG pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.