Le premier hôtel de Samih Sawiris à Andermatt davantage rentable

Andermatt (awp) - Pas à pas, le Resort Andermatt initié par Samih Sawiris entre dans la zone des bénéfices. Selon l'investisseur égyptien, l'hôtel de luxe The Chedi sera pour la première fois dans les chiffres noirs en 2020.

S'adressant à des représentants de la branche du tourisme, M. Sawiris a expliqué mardi que la stratégie de laisser les hôtels ouverts toute l'année, qui n'est pas courante en montagne, était payante. "Si cela continue, nous n'enregistrerons plus un mois dans le rouge à l'hôtel Chedi l'an prochain", a-t-il ajouté selon le portail "Schweizeraktien.net".

M. Sawiris a aussi critiqué le fait qu'en Suisse, il manque des réflexions sur les destinations, par peur qu'un concurrent ou un lieu différent gagne davantage. A Andermatt, c'est différent, a fait savoir Khaled Bichara, chef d'Orascom Development Holding, qui détient près de la moitié de Andermatt Swiss Alps.

La salle de concert de la commune, inaugurée par un concert du Berliner Philharmoniker cet été, n'est pas un investissement isolé. Mais il peut profiter à la rentabilité de la station dans son ensemble.

Le Resort Andermatt compte deux hôtels et des appartements. La fusion et la modernisation des stations de ski Andermatt et Sedrun sont réalisées. La prochaine étape est l'ouverture d'un hôtel familial et de six autres immeubles avec appartements.

Ces dernières années, près d'un milliard de francs suisses a été investi dans les projets touristiques d'Andermatt. Andermatt Swiss Alps appartient en grande partie à Samih Sawiris à titre privé. Il contrôle aussi Orascom Development Holding, coté en Bourse, qui prendra une part majoritaire dans le Resort cette année ou l'an prochain.

Andermatt perd toujours de l'argent. En 2018, Andermatt Swiss Alps a enregistré une perte de 41 millions de francs suisses.

