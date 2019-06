Zurich (awp)- Orascom Development Holding (ODH) annonce que sa plus grosse filiale égyptienne, Orascom Development Egypt (ODE), a finalisé la vente de sa participation de 87% dans Tamweel, pour un total de près de 20 millions de francs suisses dont 18,5 millions au comptant. L'acheteur est Ebtikar, (une coentreprise entre MM Group for Industry, International Trade S.A.E et B Investments Holding S.A.E), et TCV1 et Acquire for Investment S.A.E, a précisé ODH lundi soir.

Le transfert des actions est intervenu après que toutes les autorisations nécessaires avaient été délivrées. Le montant au comptant de 18,5 millions de francs suisses sera crédité à ODE.

Comme annoncé auparavant, les fonds résultant de la vente serviront à réduire l'endettement de la filiale égyptienne d'ODH et à renforcer son bilan.

rp