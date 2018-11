Orascom DH a réduit sa perte nette après neuf mois

Zurich (awp) - Orascom Development Holding (ODH) est resté dans les chiffres rouges après neuf mois en 2018. Affichant des revenus en forte hausse, la société immobilière et hôtelière uranaise a cependant réduit sa perte nette à 29,6 millions de francs suisses, contre 30,3 millions un an auparavant.

Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est en revanche inscrit dans noir à 25,1 millions de francs suisses, en hausse de plus de 9 millions au regard des 15,7 millions dégagés douze mois auparavant, écrit lundi le groupe sis à Altdorf. Ajusté des effets uniques, l'excédent brut d'exploitation a plus que doublé passant en un an de 16,2 à 45,8 millions, la marge correspondante s'envolant de 9,5 à 20,1%.

Entre janvier et fin septembre, ODH a réalisé un chiffre d'affaires de 227,8 millions de francs suisses, 33,4% de plus que durant la période correspondante de l'an dernier. Les revenus dégagés dans l'immobilier ont affiché la croissance la plus vigoureuse, s'envolant de 83,5% à 158 millions de francs suisses.

Si ODH ne fournit pas de prévisions quant à la suite de l'exercice, l'entreprise du milliardaire égyptien Samih Sawiris indique qu'elle se trouve en bonne voie pour finaliser les documents en vue de la cession déjà annoncé de trois hôtels dans la station balnéaire de Makadi, sur les rives égyptiennes de la Mer Rouge, et de sa filiale Tamweel Group. L'opération devrait rapporter des liquidités de 44,8 millions de francs suisses.

Le groupe poursuit aussi les discussions avec les banques pour réduire son endettement. Celles-ci devraient s'achever au 1er trimestre 2019.

vj/al