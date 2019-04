Orascom DH: les recettes d'Andermatt Swiss Alps ont décollé en 2018

Zurich (awp) - L'exploitant du complexe touristique éponyme Andermatt Swiss Alps a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 135,7 millions de francs suisses, en hausse de pratiquement 90% sur un an. L'explosion des revenus est largement attribuable à l'ouverture sur l'exercice de plusieurs structures, dont un hôtel de 179 chambres et une résidence de 110 appartements, ou encore la finition de restaurants et d'une piscine couverte.

La valorisation du parc immobilier a atteint 110,2 millions de francs suisses. Quatre cinquième des appartements achevés avaient trouvé preneurs, tandis que le taux de vacance moyen des logements en location s'est établi à 47%.

La filiale d'Orascom Development a néanmoins bouclé l'exercice 2018 sur une perte de 40,7 millions de francs suisses, contre encore moins de 30 millions un an plus tôt, souligne un compte-rendu publié mardi.

La société attribue l'accroissement de ses pertes à des frais de construction élevés et à la dépréciation de ses actifs, rappelant avoir jusqu'au terme de l'an dernier injecté plus de 1 milliard de francs suisses dans le projet dont 150 millions sur la seule année écoulée.

Deux nouveaux immeubles d'appartements sont en construction et quatre autres au stade de projet. Andermatt Swiss Alps a agendé l'inauguration d'une salle de concert au 16 juin.

jh/al