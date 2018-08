Orascom DH réduit ses pertes au premier semestre

Zurich (awp) - La société immobilière et hôtelière Orascom Development Holding (DH) a réduit ses pertes et amélioré les recettes au premier semestre. Le groupe uranais a poursuivi la restructuration de son portefeuille et la réduction de l'endettement.

La perte nette a été ramenée à 16,4 millions de francs suisses, contre 19,3 millions un an plus tôt. Le résultat négatif comprend une perte de change de 16,7 millions liée à la chute de la devise égyptienne en 2016.

Au niveau opérationnel, le groupe d'Altdorf a présenté mardi des résultats beaucoup plus réjouissants avec un résultat brut d'exploitation (Ebitda) qui a bondi de 75,7% sur un an à 19,5 millions de francs suisses. Le chiffre d'affaires s'est pour sa part envolé de 43,3% à 155,6 millions.

La société a finalisé la vente de trois hôtels à Makadi, au bord de la mer Rouge en Egypte, pour des recettes nettes de 27,4 millions de francs suisses. La cession de la participation d'Orascom DH dans le groupe Tamweel a quant à elle rapporté 20 millions.

Orascom DH poursuit par ailleurs les négociations avec les banques pour réduire cette année son endettement de 56 millions.

al/op